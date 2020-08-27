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Антон Инюцын провел совещание по ускорению темпов развития рынка природного газа как моторного топлива

Антон Инюцын провел совещание по ускорению темпов развития рынка природного газа как моторного топлива

27 августа 2020, 14:15
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын провел совещание с субъектами РФ по вопросу реализации программы развития рынка природного газа как моторного топлива.

Было отмечено, что с целью ускорения темпов развития рынка природного газа как моторного топлива планируется обеспечить ввод не менее 24 объектов заправки транспортных средств природным газом в счёт 2023 года.

«В связи с переносом ввода в эксплуатацию объектов заправки транспортных средств природным газом с 2023 года на 2021 год в указанном объёме, рекомендую направить в Минэнерго России заявки о дополнительной потребности в финансировании», - добавил Антон Инюцын.

Антон Инюцын также отметил, что сложная экономическая ситуация, связанная с короновирусной инфекцией COVID-19, повлияла на темпы строительства объектов заправки.

«Строительство 10% объектов, запланированных на этот год, будут перенесены на начало 2021 года. Мы прогнозировали изначально, что цифра будет даже больше 10%, так как развитие заправочной инфраструктуры серьезно пострадало в условиях пандемии. Но по итогам, порядка 100 заправочных комплексов будет реализовано в этом году», – пояснил он.

В рамках совещания участники также обсудили ход реализации  программы переоборудования транспортных средств на природный газ в субъектах РФ.

«Хотелось бы отметить эффективную работу по запуску программы переоборудования и созданию условий для ее успешной реализации в Республике Татарстан, Пермском каре, Белгородской, Курской, Ростовской и Саратовской областях», - отметил Антон Инюцын.

Кроме этого, в целях обеспечения эффективного расходования бюджетных средств, выделенных на оказание поддержки МСП и гражданам в условиях восстановления экономики после новой короновирусной инфекции COVID-19 было принято решение усилить работу по информированию целевой аудитории о предоставляемых мерах поддержки.

Участники совещания также обсудили реализацию Минтрансом России в рамках национального проекта «Безопасные и комфортные автомобили» мероприятий по поддержке обновления городского пассажирского транспорта и реализацию программы Минпромторга России по субсидированию приобретения новой техники на природном газе.

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