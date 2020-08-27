Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын провел совещание с субъектами РФ по вопросу реализации программы развития рынка природного газа как моторного топлива.

Было отмечено, что с целью ускорения темпов развития рынка природного газа как моторного топлива планируется обеспечить ввод не менее 24 объектов заправки транспортных средств природным газом в счёт 2023 года.

«В связи с переносом ввода в эксплуатацию объектов заправки транспортных средств природным газом с 2023 года на 2021 год в указанном объёме, рекомендую направить в Минэнерго России заявки о дополнительной потребности в финансировании», - добавил Антон Инюцын.

Антон Инюцын также отметил, что сложная экономическая ситуация, связанная с короновирусной инфекцией COVID-19, повлияла на темпы строительства объектов заправки.

«Строительство 10% объектов, запланированных на этот год, будут перенесены на начало 2021 года. Мы прогнозировали изначально, что цифра будет даже больше 10%, так как развитие заправочной инфраструктуры серьезно пострадало в условиях пандемии. Но по итогам, порядка 100 заправочных комплексов будет реализовано в этом году», – пояснил он.

В рамках совещания участники также обсудили ход реализации программы переоборудования транспортных средств на природный газ в субъектах РФ.

«Хотелось бы отметить эффективную работу по запуску программы переоборудования и созданию условий для ее успешной реализации в Республике Татарстан, Пермском каре, Белгородской, Курской, Ростовской и Саратовской областях», - отметил Антон Инюцын.

Кроме этого, в целях обеспечения эффективного расходования бюджетных средств, выделенных на оказание поддержки МСП и гражданам в условиях восстановления экономики после новой короновирусной инфекции COVID-19 было принято решение усилить работу по информированию целевой аудитории о предоставляемых мерах поддержки.

Участники совещания также обсудили реализацию Минтрансом России в рамках национального проекта «Безопасные и комфортные автомобили» мероприятий по поддержке обновления городского пассажирского транспорта и реализацию программы Минпромторга России по субсидированию приобретения новой техники на природном газе.