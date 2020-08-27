Более 190 км автомобильных дорог будут реконструированы и построены в Крыму в ближайшие четыре года, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Белогорск, Приветное, а также соединительная магистраль в сторону Судака - это будут первоочередные трассы, которые сегодня предусмотрены в новой утвержденной ФЦП. Кроме прочего, уверен, мы пойдем на север и на запад: Симферополь, Евпатория, Мирный. В планах большие объемы здесь предусмотрены. В ближайшие четыре года должно быть отреконструировано и построено более 190 км автомобильных дорог", - сказал министр.

Ранее помощник президента РФ Игорь Левитин сообщил, что дороги в другие города и муниципалитеты Крыма будут построены до 2024 года от трассы "Таврида".

Трасса "Таврида"

Путешествия по Крыму для туристов и жителей полуострова станут комфортнее благодаря открытию трассы "Таврида", соединяющей Керчь и Севастополь, и строительству в будущем дорог-ответвлений в разные районы республики, уверен Евгений Дитрих.

"Туристический поток в Крым достиг практически тех значений, которые были в прошлом году. И на сегодняшний день две трети туристов прибывают в Крым автомобилями или автобусами. Сегодняшнее событие - открытие трассы "Таврида", и будущие соединительные дороги, развитие сети дорог Крыма, ремонт региональной дорожной сети - это возможность туристам и жителям полуострова передвигаться быстрее, безопаснее и комфортнее", - сказал Дитрих.

Он отметил, что "планы по участию дорожников в развитии экономики Крыма - огромные". Причем влияние на экономику оказывает уже само строительство: создаются рабочие места с хорошей зарплатой. Кроме того, расширились возможности перевозки грузов в Крым и из Крыма.

"Сегодня существенно увеличился объем грузовиков, которые везут в Крым строительные грузы, продукты, товары первой необходимости. Сейчас с пуском железнодорожной части Крымского моста, открытием железнодорожного движения, видимо, значительная часть груза уйдет на железнодорожное движение", - сказал Дитрих.

Оценка проведенных работ

Дитрих также оценил качество "Тавриды" на твердую пятерку.

"Твердая пятерка. <...> Могу сказать о том, что в Крыму дорожники потрудились очень плотно, очень мощно, очень результативно. Сегодня, проезжая по трассе, собственно вот, в старые времена помните, как говорили, ставят либо на капот, либо на приборную панель стакан с водой. <...> Важно, чтобы этот стакан не расплескался. Уверяю вас, сегодня в процессе проезда ни одна капля [бы] не пролилась мимо краев", - сказал он.

Дитрих подчеркнул, что при высоких технических параметрах трассы строители также не забывали и об окружающей среде и напомнил, что пришлось изменять проектные решения из-за открытой пещеры.

"Здесь высокое качество, здесь индивидуальный подбор техпараметров дорожного покрытия, которые собственно прошли все лабораторные испытания, здесь бережное отношение к окружающей среде, сегодня мы еще раз вспоминали как дорожники открыли новую карстовую пещеру в процессе своей работы, как они бережно изменили проектные решения, укрепили и дали возможность в будущем возможность смотреть на это всем желающим", - сказал министр.

Глава Минтранса также выразил уверенность в том, что пещера станет доступной для посетителей уже в следующем году.