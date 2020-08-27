По итогам 1 полугодия 2020 года чистая прибыль Группы РусГидро по международным стандартам финансовой отчетности составила 46,8 млрд рублей, увеличившись на 59,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель EBITDA вырос на 33,3% до 67,7 млрд рублей.

Маржа по EBITDA увеличилась на 5,7 процентных пункта к 1 полугодию 2019 года и составила 31%. Соотношение чистого финансового долга к EBITDA - 0,96x (1,2х - на конец 1 квартала 2020 года, на конец 2019 г. – 1,5x). Общая выручка Группы по итогам 1 полугодия 2020 года составила 218,1 млрд рублей, что на 9% выше аналогичного периода прошлого года.

Активы Группы увеличились на 3% до 953,0 млрд рублей. Обязательства Группы по состоянию на 30 июня 2020 года сократились на 3,8% до 341,6 млрд рублей по сравнению с показателем на 31 декабря 2019 года.

«В результате целенаправленных усилий менеджмента по повышению стоимости компании, капитализация РусГидро за первое полугодие выросла на 33%, – отметил Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов. – В основе этого лежит системная работа по повышению эффективности деятельности, устойчивость бизнес-модели компании, ввод новых энергетических мощностей», - подчеркнул он.

В первом полугодии 2020 года за счет эффективного управления использования гидроресурсов и грамотного ведения ремонтных работ были достигнуты высокие производственные показатели. Также в первом полугодии 2020 года РусГидро начало поставки на оптовый рынок электроэнергии третьей по мощности электростанции Северного Кавказа – Зарамагской ГЭС-1, построенной в рамках программы ДПМ, ввела в работу Верхнебалкарскую малую ГЭС - первый в России инвестпроект по строительству ВИЭ-генерации с заключением договора о предоставлении мощности на оптовый рынок. Кроме того, завершены стратегические сделки: по продаже Международной энергетической корпорации, что позволило уменьшить долговую нагрузку Группы на 4 млрд рублей, и сделка по обмену активами между РусГидро и группой миноритарных акционеров ПАО «Дальневосточная энергетическая компания», в результате которой доля Группы РусГидро в ПАО «ДЭК», крупнейшей энергосбытовой компании Дальнего Востока, увеличилась до 84,10%.

По итогам 2 квартала РусГидро также показало положительную динамику результатов финансовой деятельности. Чистая прибыль выросла на 62,5% до 20,9 млрд рублей, EBITDA – 31,04 млрд рублей, рост показателя составил 46,4%. Маржа по EBITDA - 30,9%, или +7,5 процентных пункта к 2 кв. 2019 г. Общая выручка Группы – 100,4 млрд рублей, или +10,7%.

На финансовые результаты Группы также повлияло увеличение выработки электроэнергии в 1 полугодии 2020 года, обусловленное повышенным притоком в большинство водохранилищ ГЭС, а также ростом электропотребления в ДФО.

Выработка Группы РусГидро по итогам 2 квартала 2020 года составила 36 056 млн кВт·ч, что на 27,8% выше, чем за 2 квартал 2020 года, в 1 полугодии выработка составила 68 900 млн кВт·ч (+21,8%). С учетом Богучанской ГЭСвыработка во 2 квартале составила 40 263 млн кВт·ч, что на 26,5% больше, чем за 2 квартал 2019 года, за 1 полугодие выработка увеличилась на 23,6% и составила 77 742 млн кВт·ч.

Устойчивые финансовые результаты позволяют РусГидро и дальше обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей, выполнять производственные и инвестиционные планы, формируют основу для реализации государственной программы по модернизации тепловой энергетики на Дальнем Востоке.

Финансовая отчетность на сайте РусГидро: http://www.rushydro.ru/investors/reports

Развернутая информация по отчетности: http://www.rushydro.ru/investors/IR_news/