Фонд дольщиков Московской области завершит строительство последнего корпуса жилого комплекса (ЖК) «Новокосино-2» в подмосковном городе Реутове. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе фонда, уточнив, что на завершение строительства корпуса выделят 2,8 млрд рублей.

По словам директора Фонда Виталия Донченко, проблемный объект был передан в Фонд по результату заседания Арбитражного суда Подмосковья.

«Данный ЖК – это первый проект Фонда, с него мы начинаем активную деятельность по завершению строительства и восстановлению прав дольщиков в Подмосковье, а их только на этом объекте 1024 человека», - отметил он.

Как рассказал Виталий Донченко, в ближайшее время запустят процесс согласования строительной документации, определят подрядчика и в конце этого года, максимум в начале следующего планируется выход на стройплощадку.

Справочно:

Компания «ЭкспертСтрой» начала строить ЖК «Новокосино-2» в 2011 году. Проект состоял из 17 корпусов, два из которых не были введены в эксплуатацию застройщиком из-за финансовых проблем. Для завершения первого недостроя правительство региона привлекло инвестора, и в декабре 2019 года дом ввели в эксплуатацию, более 670 дольщиков получили ключи от квартир.