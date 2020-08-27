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"Газпром" и власти Камчатки договорились о газификации региона в 2021-2025 годах

"Газпром" и власти Камчатского края подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период - 2021-2025 годы. Об этом сообщает компания по итогам встречи председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и временно исполняющего обязанности губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

"В соответствии с документом, "Газпром" построит газопровод-отвод и газораспределительную станцию (ГРС) "Раздольный", а также межпоселковый газопровод от этой ГРС до п. Раздольный Елизовского района", - сказано в сообщении.

Благодаря этому станет возможно провести газ в поселок Раздольный и на площадку "Зеленовские озерки" территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Камчатка", где будет создана курортная зона и круглогодичный тепличный комплекс.

Уровень газификации Камчатского края на 1 января 2020 года составлял 58,9%.

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Компания: ТАСС

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