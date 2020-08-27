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27 августа 2020, 17:40
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ГАЗИФИКАЦИЯ, ГАЗПРОМ, КАМЧАТКА
Отрасль: Строительство Нефтегазовая промышленность
"Газпром" и власти Камчатского края подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период - 2021-2025 годы. Об этом сообщает компания по итогам встречи председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и временно исполняющего обязанности губернатора Камчатского края Владимира Солодова.
"В соответствии с документом, "Газпром" построит газопровод-отвод и газораспределительную станцию (ГРС) "Раздольный", а также межпоселковый газопровод от этой ГРС до п. Раздольный Елизовского района", - сказано в сообщении.
Благодаря этому станет возможно провести газ в поселок Раздольный и на площадку "Зеленовские озерки" территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Камчатка", где будет создана курортная зона и круглогодичный тепличный комплекс.
Уровень газификации Камчатского края на 1 января 2020 года составлял 58,9%.
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