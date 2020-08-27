26 августа Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров посетил научно-технический центр Трубной Металлургической Компании (ТМК), расположенный в Инновационном центре «Сколково».

Делегации Минпромторга продемонстрировали единственный в России лабораторно-исследовательский комплекс, где реализуется полный цикл работ по созданию современных материалов и ведется разработка перспективных трубных решений для нефтегазовой, металлургической и машиностроительной отраслей. Как сообщил председатель Совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский, оборудование НТЦ ТМК обошлось в несколько миллиардов рублей, но оно позволяет моделировать жизнь трубной продукции в реальной скважине и реальных климатических и коррозионных условиях.

Глава Минпромторга отметил, что инвестиции в науку – это залог успеха, если компания хочет создавать продукцию, способную конкурировать на мировом рынке. Если раньше российским компаниям приходилось ждать очереди, чтобы провести испытания труб и трубных соединений в зарубежных лабораториях, то сейчас подобные операции могут производиться в НТЦ ТМК, который является научной базой исследований в области материаловедения и создания инновационных продуктов для двух компаний – ТМК и Группы Синара.

Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли РФ:

«Своевременное вложение средств в создание таких научно-технических центров – это залог последующих успехов в продвижении продукции как на внутренних, так и на внешних рынках. Прежде отечественные компании стояли в очереди на испытаниях труб, но сегодня это стало возможным делать в России. Мы приглашаем зарубежных коллег на проведение испытаний своей продукции на базе нашей лаборатории».

Дмитрий Пумпянский, председатель Совета директоров ТМК:

«Сегодня перед российской промышленностью стоят очень серьезные, амбициозные задачи по формированию и развитию в нашей стране новых высокотехнологичных производств, конкурентоспособных на мировом уровне. В этом смысле научно-технический центр ТМК и Группы Синара в “Сколково” изначально задумывался нами не только с целью развития корпоративной науки, а прежде всего как межотраслевая площадка для поиска и апробации прорывных идей, которая даст возможность для реализации талантов молодых российских ученых, а также для совместных исследований с другими отраслевыми инновационными центрами».

В рамках совещания обсуждались перспективы создания в России современного производства высококачественного горячекатаного и холоднокатаного плоского проката из нержавеющих и коррозионностойких марок стали и сплавов. В совещании приняли участие Председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, президент РСПП Александр Шохин и генеральный директор ЦНИИЧермет им. И. П. Бардина Виктор Семенов.

Аркадий Дворкович, Председатель Фонда «Сколково»:

«Трубная Металлургическая Компания – один из крупнейших наших партнеров. В научно-техническом центре ТМК, который находится на территории “Сколково”, ведутся очень перспективные исследования и испытания металлов для производства труб, необходимых нефтегазовой отрасли. В НТЦ ТМК есть корпоративный университет, где сотрудники могут получить дополнительное образование. Также ТМК активно взаимодействует со Сколтехом, обращается за технологическими решениями к нашим резидентам, совместно со Skolkovo Ventures создает дополнительные бизнесы и возможности для привлечения инвестиций».

Справочная информация

ТМК – глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России, Румынии и Казахстане. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК занимают нарезные нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям в более 80 странах мира. ТМК поставляет продукцию в сочетании с широким комплексом сервисных услуг по термообработке, нанесению защитных покрытий, нарезке премиальных соединений, складированию и ремонту труб. Компания совершенствует свои научно-технические компетенции и ведет разработку инновационной трубной продукции на базе научно-технического центра (НТЦ) в «Сколково» и Российского научно-исследовательского института трубной промышленности (РосНИТИ) в Челябинске. Акции ТМК обращаются на Лондонской фондовой бирже и на Московской бирже. Сайт: www.tmk-group.ru



Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, созданная в 2010 году и исполняющая функции управляющей компании Инновационного центра «Сколково». Цель Фонда - поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности. Число резидентов «Сколково» уже приблизилось к 2,5 тысячам. Фонд оказывает им комплекс услуг, необходимых для вывода разработок на российский и международный рынки. Статус резидента дает компании налоговые и таможенные льготы. В 2019 году выручка резидентов составила более 100 млрд рублей, а сумма привлеченных ими инвестиций превысила 13 млрд руб. С 2019 года закон позволяет любой организации, занимающейся исследовательской деятельностью на территории России, получить доступ ко всем сервисам и льготам Инновационного центра. На территории Инновационного центра «Сколково» расположен Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), входящий в топ-100 молодых университетов мира по версии Nature Indeх. Инфраструктуру Инновационного центра составляют, в частности, крупнейший в Европе Технопарк и исследовательские центры индустриальных партнеров. В 2019 году в Инновационном центре открылись три новых партнерских R&D-центра - компаний «Сибур», ТМК и «Татнефть». На территории «Сколково» в общей сложности уже введено в эксплуатацию более 750 тыс. кв. м. жилых кварталов, исследовательских и образовательных центров. Внебюджетные инвестиции в создание инфраструктуры превысили 100 млрд руб. Сайт: www.sk.ru.

Фото: Sk.ru.