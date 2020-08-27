В ходе рабочей встречи в Москве глава региона и руководитель энергокомпании подробно обсудили дальнейшие мероприятия в рамках подписанного в феврале 2019 года соглашения о взаимодействие между «Россети Центр» и администрацией Липецкой области. Документ направлен на формирование благоприятного инвестиционного климата в Липецкой области и модернизацию его электросетевого комплекса на базе цифровых технологий.

С учетом эффективности развивающегося сотрудничества, стороны выразили готовность расширить его горизонты. В частности, Игорь Артамонов и Игорь Маковский подробно остановились на организации наружного освещения Липецкой области на базе современных энергосберегающих технологий. Руководитель «Россети Центр» познакомил главу региона с проектами, успешно реализованными компанией в других территориях операционной ответственности. В том числе - в Белгороде, где «Россети Центр» в рамках проекта ««Умный квартал», предусматривающего построение интеллектуальной городской среды на территории одного из жилых микрорайонов, заменили уличные светильники на светодиодные и организовали индивидуальную систему управления каждым из них.

Кроме того, Игорь Маковский продемонстрировал Игорю Артамонову самые передовые образцы оборудования наружного освещения, разработанные отечественными компаниями – лидерами в данной области, и, рассказал об эффектах от их применения.

«Развитие сетей наружного освещения играет важную роль в развитии регионов. Это необходимо как с точки зрения обеспечения безопасности и повышения уровня комфорта городской среды, так и с точки зрения экономики. Компания «Россети Центр» обладает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями для качественного выполнения этих работ в рамках комплексной услуги, включающей в себя как обеспечение уличного освещения, так и организацию архитектурной подсветки, ландшафтного освещения, праздничного оформления и иллюминации», - подчеркнул глава «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Руководитель Липецкой области поддержал инициативу энергетиков о целесообразности проведения комплексной модернизации систем наружного освещения территорий.