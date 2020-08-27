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Курскэнерго содействует улучшению качества уличного освещения районов Курской области

Курскэнерго содействует улучшению качества уличного освещения районов Курской области

27 августа 2020, 18:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР, КУРСКЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Филиал «Россети Центр Курскэнерго» модернизировал систему уличного освещения в поселке Горшечное Курской области. В рамках договора с администрацией муниципального образования специалисты филиала заменили более чем 300 устаревших ламп накаливания на энергосберегающие, светодиодные, что  повысило качество и эффективность освещения свыше 30  улиц поселка, а также комфорт и безопасность более семи тысяч его жителей.

При этом энергетики внедрили современную автоматизированную систему управления наружным освещением с учетом электроэнергии на 20 трансформаторных подстанциях. Это позволяет не только контролировать расход электроэнергии, но и оперативно регулировать освещенность улиц, составлять гибкие графики автоматического включения света с наступлением вечера.

Глава администрации поселка Горшечное  Владимир Ананьев  поблагодарил коллектив Курскэнерго за профессиональную помощь в решении вопроса организации уличного освещения.

«Хочу выразить огромную благодарность энергетикам Курскэнерго за оперативное решение по обеспечению улиц поселка Горшечное освещением в темное время суток, – подчеркнул Владимир Ананьев. – Мы надеемся на дельнейшую совместную работу в делах благоустройства территории нашего муниципального образования».

Отметим, всего с начала 2020 года специалисты Курскэнерго заменили и установили более 2000 светоточек в городе Курске и районах Курской области.

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