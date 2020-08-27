На Таштагольском руднике группы "ЕВРАЗ" пройдет реконструкция

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию технологического комплекса Таштагольского рудника. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Таштагольское железорудное месторождение, открытое в 1911 году, расположено в регионе Горной Шории – на стыке хребтов Кузнецкого Алатау и Западного Саяна. Строительство подземного рудника в районе города Таштагол на юге Кемеровской области началось в 1939 году. В 1941 году месторождение введено в эксплуатацию. В начале Великой Отечественной войны добываемые здесь рудные концентраты с содержанием железа до 60% служили сырьем для производства высокопрочных сталей на Кузнецком металлургическом комбинате.

Сегодня Таштагольский рудник входит в состав Западно-Сибирского металлургического комбината группы «ЕВРАЗ». Высокая степень сейсмической опасности и глубина ведения горных очистных работ являются наиболее неблагоприятным фактором его эксплуатации, связанным с повышенным горным давлением при отработке месторождения. Динамические проявления горного давления в форме стреляний отмечаются с глубины 300 м, а с глубины 600 м - горные удары различной интенсивности. За период эксплуатации Таштагольского месторождения зарегистрировано более 38 тысяч геодинамических явлений, в том числе 21 горный удар, 78 микроударов.

Для обеспечения безопасных условий ведения горных работ на Таштагольском руднике действует специальная служба – участок прогноза и предотвращения горных ударов, который осуществляет региональный и локальный прогнозы горного давления с научно-техническим сопровождением ведущих научно-исследовательских институтов.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрена реконструкция технологического комплекса Таштагольского рудника. В ходе работ на территории месторождения реконструируют промышленные площадки «Западная» и «Новая», включая надшахтные здания и иные объекты стволов «Ново-Капитальный» и «Северный», а также площадок ствола «Сибиряк», закладочного комплекса, дробильно-обогатительной фабрики, очистных сооружений и иных зданий и производственных объектов комплекса горной добычи.

Кроме того, в ходе реконструкции Таштагольского рудника построят две конвейерные галереи, перегрузочный комплекс, насосную станцию пожаротушения, дополнительны корпус рудоуправления и иные объекты и инженерные коммуникации, необходимые для добычи железной руды.

Генеральный проектировщик – ООО по проектированию предприятий угольной промышленности «СПб-Гипрошахт».

Ранее Главгосэкспертиза России одобрила результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки проектной документации на реконструкцию технологического комплекса на Таштагольском железорудном месторождении в Кемеровской области.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС