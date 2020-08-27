Задымление зафиксировали в стволе шахты "Южная-2" в Свердловской области, эвакуированы 200 рабочих. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"Задымление зафиксировано, около 200 человек эвакуированы", - сказал собеседник агентства.

В ЕДДС Кушвинского городского округа ТАСС подтвердили факт задымления. "Эвакуации большой не было, работников не допустили к спуску, их всего 175 человек, причина инцидента выясняется", - сказали в ЕДДС.

Причиной инцидента могло стать возгорание кабелей, сейчас ведется проветривание. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, взаимодействию с правоохранительными органами администрации Кушвинского городского округа Алексей Егозов.

"Мне подтвердили, что имело место возгорание кабелей. Идет проветривание [шахты], в нее пока никого не пускают", - сказал он.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, задымление произошло на отметке минус 480 метров. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. "На месте происшествия работают 10 горноспасателей, они производят обследование шахты с целью выяснения причины задымления", - добавили в пресс-службе.

Шахта "Южная-2" входит в Высокогорский горно-обогатительный комбинат - старейшее горно-обогатительное предприятие Урала и одно из крупнейших горнодобывающих предприятий в регионе.

Фото: © ГУ МЧС России по Свердлвской области