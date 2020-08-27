 
Законотворчество (постановления)

Открыт квалификационный отбор производителей по программе субсидирования скидок

Открыт квалификационный отбор производителей по программе субсидирования скидок

27 августа 2020, 09:30
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНПРОМТОРГ, ГОСПОДДЕРЖКА
Отрасль: Машиностроение 

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Министерство промышленности и торговли Российской Федерации проводит квалификационный отбор производителей, претендующих на предоставление субсидий из федерального бюджета производителям станкоинструментальной продукции. Данная программа реализуется с целью предоставления покупателям скидки при приобретении такого оборудования (Программа поддержки производителей утверждена постановлением Правительства Российской Федерации № 1206 от 10 августа 2020 г.).

Заявки на участие в квалификационном отборе принимаются с 31 августа по 10 сентября 2020 г. Документы необходимо предоставить в экспедицию Минпромторга России по адресу: 125039, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2 (Башня 2).

По всем возникающим вопросам касательно квалификационного отбора необходимо обращаться к сотрудникам Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга России:

  • Джамалдинов Хайрула Алибекович, телефон: 8 495 870 29 21 (доб. 22577), адрес электронной почты: dzhamaldinovkha@minprom.gov.ru;
  • Козодаева Анастасия Андреевна, телефон: 8 495 870 29 21 (доб. 28361), адрес электронной почты: kozodaevaaa@minprom.gov.ru.

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