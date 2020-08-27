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ПО "ФОРЭНЕРГО" на XXIII конференции "КУБАНЬЭНЕРГО"

ПО ФОРЭНЕРГО на XXIII конференции КУБАНЬЭНЕРГО

27 августа 2020, 12:15
Рубрика: Компании
Метки: ФОРЭНЕРГО
Отрасль: Электротехника 

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Новости компании

С 17 по 21 августа состоялась XXIII Всероссийскоя научно-техническая конференция работников электроэнергетической и электротехнической отраслей промышленности на тему: «Пути повышения надежности, эффективности и безопасности энергетического производства», организованная Краснодарской краевой ассоциацией «Региональное научно-техническое объединение энергетиков и электротехников» в с. Дивноморское Краснодарского края.

В конференции принимали участия представители всех сегментов энергетики (электроснабжающих предприятий, проектных организаций и заводов-производителей электрооборудования). Специалисты ПО «ФОРЭНЕРГО» выступили с докладом на тему: «Современные решения для ВЛ» и провели презентацию инновационных практических разработок и оборудования для повышения надежности существующих электрических сетей, уменьшения экономических и трудозатрат на объектах электроэнергетики, сокращения количества аварий на фоне максимального обеспечения безопасности работ на действующих электроустановках. Также представители ПО «ФОРЭНЕРГО» участвовали в проведении «Круглого стола», где делились опытом с делегатами конференции.

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