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Разработка Ростеха предупредит о деформации мостов и высотных зданий

Разработка Ростеха предупредит о деформации мостов и высотных зданий

27 августа 2020, 15:00
Рубрика: Инновации
Метки: ШВАБЕ
Отрасль: Строительство 

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Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех создает систему контроля механических и термических деформаций мостов, тоннелей, дамб, эстакад и высотных зданий в режиме реального времени. Встраиваемая в конструкцию система в автоматическом режиме определяет отклонения от нормы и передает показания в эксплуатирующие организации на протяжении срока эксплуатации объекта. 

Система позволяет вести мониторинг параметров протяженных объектов длиной до 50 км на наличие деформаций. С помощью специальных датчиков она способна находить множественные дефекты и имеет функцию непрерывного замера температуры на всей протяженности объекта. Сейчас для решения этих задач задействуется ручной труд с использованием термометров и геодезических приборов. 

«Задача системы − в режиме реального времени следить за состоянием объектов и оперативно реагировать на любые отклонения. Это даст эксплуатантам возможность своевременно осуществлять профилактические и ремонтные работы, не допуская критических ситуаций. Основная сфера применения новинки – объекты РЖД, Росавтодора, нефтегазовых компаний. Она может использоваться также для контроля состояния высотных зданий и иных сооружений. К серийному выпуску системы мы рассчитываем приступить к ноябрю 2022-го года, стоимость зависит от конкретных объектов – их протяженности, площади, сложности конструкций и т.д.», – рассказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко

Система сможет как встраиваться в объекты на этапе строительства, так и устанавливаться на уже действующие конструкции, кроме плотин и дамб. Она снимает и передает показания полностью автоматически, без участия человека. Функция оператора сводится к контролю за показаниями и реагированию на поступающие сигналы. 

Работа системы основана на разных датчиках, которые анализируют параметры светового потока, проходящего через оптическое волокно, определяя изменения температуры и наличие деформации. В состав также входят оптический блок анализатора и персональный компьютер для обработки измерительной информации. 

В составе Госкорпорации проект реализует структура холдинга «Швабе» − Новосибирский приборостроительный завод.

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Компания: Ростех

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