"Ростелеком-ЦОД" запустил дата-центр на 100 стоек в Москве

В конце августа в здании дата-центра Москва-I по адресу Остаповский проезд 22/13 заработал новый модуль на 100 стоек. В новом модуле общей площадью 500 кв. м будет работать машинный зал на 100 стойко-мест.

Модуль располагается на первом этаже дата-центра Москва-I, но при этом обладает независимыми инженерными системами: холодоснабжение, гарантированное и бесперебойное энергоснабжение, пожаротушение. По надежности инженерной инфраструктуры дата-центр соответствует стандарту Tier III. Это означает, что все единицы инженерного оборудования и пути дистрибуции (кабели питания, трассы, трубопроводы) зарезервированы как минимум по схеме N+1.

Генеральный директор «Ростелеком - Центры обработки данных» Павел Каплунов: «Новый модуль уже принимает первых клиентов. Обслуживать его инфраструктуру будет совместная команда РТК-ЦОД и DataLine. Прямо по соседству с новым объектом полным ходом идет строительство дата-центра на 2000 стоек – Москва-IV, который мы будем сертифицировать по стандарту Uptime Institute Tier IV. До конца этого года мы также планируем сдать в эксплуатацию еще две площадки в Москве, дата-центр в Санкт-Петербурге и Новосибирске».

"Ростелеком – Центры обработки данных" — управляющая компания центра компетенций ПАО «Ростелеком» по направлениям развития сервисов и инфраструктуры ЦОД, облачных платформ, услуг обмена трафиком и CDN. Компания управляет геораспределенной сетью дата-центров по всей России общей емкостью 11 497 стоек. В числе ключевых объектов — комплекс дата-центров в Москве (I, II, III), столичный узел обмена трафиком ММТС-9, мегаЦОД в Удомле и ряд объектов в регионах.

DataLine — провайдер облачных сервисов на базе собственных дата-центров TIER III, входящий в ГК "Ростелеком – Центры обработки данных". Основными направлениями услуг компании являются размещение в ЦОД, предоставление облачной инфраструктуры и сервисов, информационная безопасность, телеком-услуги для коммерческих компаний и государственных организаций.