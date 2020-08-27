ПАО «Россети Волга» продолжает содействовать развитию коммунальной инфраструктуры и росту качества жизни в селах приволжских регионов, своевременно и качественно выполняя обязательства по договорам технологического присоединения к электрическим сетям. Специалисты филиала «Саратовские сети» обеспечили электроснабжение котельной в селе Александров Гай – административном центре Алгайского района.

Для подключения объекта энергетики построили линию электропередачи 0,4 кВ, подвесив к имеющимся опорам 125 метров самонесущего изолированного провода марки СИП-2. В распределительное устройство закрытой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 80 «Больница» установлен выключатель АВ – 0,4 кВ. Необходимая электрическая мощность 11,5 кВт предоставлена с подстанции 110/35/10 «Алгайская».

Технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям – один из основных видов деятельности «Россети Волга». Чтобы подать заявку на ТП, можно воспользоваться Порталом электросетевых услуг ПАО «Россети» (https://портал-тп.рф) и мобильным приложением «Россети – личный кабинет». Консультацию по интересующим вопросам предоставят в едином контакт-центре по телефону 8-800-220-0-220 или в центре обслуживания потребителей «Россети Волга» 8-800-775-16-42 (звонок бесплатный).