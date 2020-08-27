Сбербанк профинансирует ряд проектов девелоперской компании "Брусника" в регионах России еще на 3,4 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба крупнейшего российского банка.

"Сбербанк принял положительное решение о финансировании трех проектов компании "Брусника". 1,2 миллиарда рублей будет предоставлено на строительство третьей очереди екатеринбургского квартала "Шишимская горка", 1,05 и 1,19 миллиарда соответственно - на возведение домов в микрорайоне "Видный" и квартале "Речной порт" в Тюмени", - говорится в сообщении.

Благодаря финансированию будет построено около 110 тысяч квадратных метров жилья. Реализация квартир по всем проектам осуществляется с использованием счетов эскроу.

"Мы ценим наше сотрудничество и активно участвуем в реализации девелоперских проектов партнера. В текущем году мы профинансировали три проекта девелопера на сумму около 2,5 миллиарда рублей и приняли решение о финансировании в размере 3,4 миллиарда рублей будущих проектов компании, реализация которых запланирована до 2022 года", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента Сбербанка Владимира Ситнова.

Ранее в этом году Сбербанк профинансировал строительство четвертой очереди "Первого квартала" в Видном (Московская область) на 1,18 миллиарда рублей, а также домов в тюменских кварталах "Европейский" и "Октябрьский" (1,05 и 0,3 миллиарда рублей соответственно).

"Брусника" - российская девелоперская компания, основанная в 2004 году. Специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

