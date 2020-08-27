Строительство трассы Москва-Казань начнется в 2021 году

Строительство новой скоростной платной трассы Москва-Казань начнется в 2021 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Президент РФ Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ. Хуснуллин рассказал Путину о проекте строительства новой скоростной платной автотрассы М12 "Москва-Казань".

"Мы уже в этом году приступим к подготовительным работам, в следующем активно начнем строить. В 2024 году этот мегапроект крупнейший - 800 километров участка - сдадим", - рассказал Хуснуллин Путину.

Международный транспортный маршрут "Европа - Западный Китай" (ЕЗК) - масштабный комплексный инвестиционный проект, охватывающий территории России, Казахстана и Китая. Общая протяженность по маршруту Санкт-Петербург - Москва - Казань - Оренбург - Актобе - Кызылорда - Шымкент - Алма-Ата - Урумчи - Ланьчжоу - Чжэнчжоу - Ляньюньган составляет более 8 тысяч километров. Из них 2787 километров пройдут по территории Казахстана, 3181 километр - КНР и 2192 километра - по России.

Автодорога "Москва-Казань" протяженностью 794 километра - один из участков ЕЗК, она включена в комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры РФ до 2024 года. Трасса должна вдвое сократить время в пути между городами. Хуснуллин в мае сообщил, что трассу М-12 между Москвой и Казанью, входящую в состав ЕЗК, могут построить в два раза быстрее запланированного - за четыре года к 2024 году. При этом, по его словам, стоимость новой трассы не вырастет из-за ускорения сроков строительства. Сейчас стоимость проекта оценивается в 730 миллиардов рублей, 120 из которых будет приходиться на обход Тольятти с мостом через Волгу.

Фото: © РИА Новости / Александр Полегенько

