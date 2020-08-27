Света добавят на югорских трассах

Новые линии освещения будут построены на наиболее аварийных участках, подъездных автомобильных дорогах к населенным пунктам, дорогах с высокой интенсивностью движения в Югре в ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Так, в 2020 году будет установлено наружное освещение на 25 километре трассы «Урай – поселок Половинка Кондинского района», на подъезде к поселку Пионерский Советского района, на объездной дороге Советского, 3 участках дороги «Нягань – поселок Талинка Октябрьского района», 2 участках транспортной развязки «Нягань – Талинка» в границах широтного коридора и 2 участках дороги «Югорск – Советский».

В общей сложности освещение появится почти на 8 километрах региональных трасс.

На 5 участках региональных магистралей в ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» линии электроосвещения построят по контрактам жизненного цикла. Это значит, что подрядчик по одному контракту построит линию освещения, и будет ее содержать в течение 3 лет. Впервые практику заключения долгосрочных контрактов в Югре опробовали еще в прошлом году: контракты на принципах жизненного цикла были заключены на ремонт и содержание двух региональных дорог – подъезды к селу Каменное Октябрьского района и к деревне Ягурьях Ханты-Мансийского района.

Всего при реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» к 2024 году планируется перевести на контракты жизненного цикла 70 процентов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дорог.

Фото: ugra-tv.ru