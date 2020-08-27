Что обсуждали в эфире RusCable Live 21 августа
27 августа 2020, 16:30
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника
Трубки холодной усадки ТХУ IEK® служат для электрической изоляции кабеля, восстановления кабельной оболочки, уплотнения и других применений без нагрева и использования открытого огня. Холодная усадка необходима в случаях, когда нельзя обеспечить нагрев изделия либо его нагрев невозможен из соображений безопасности.
Преимущества трубок холодной усадки ТХУ IEK®
Технические характеристики трубок холодной усадки ТХУ IEK®
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