Трубки холодной усадки ТХУ IEK® служат для электрической изоляции кабеля, восстановления кабельной оболочки, уплотнения и других применений без нагрева и использования открытого огня. Холодная усадка необходима в случаях, когда нельзя обеспечить нагрев изделия либо его нагрев невозможен из соображений безопасности.

Преимущества трубок холодной усадки ТХУ IEK®

Простой и быстрый монтаж.

Не требуется дополнительное оборудование для монтажа.

Позволяют проводить работы на огнеопасных объектах.

Устойчивы к воздействию кислот, щелочей и УФ-излучению.

Упругость и усилие сжатия сохраняются на протяжении всего срока эксплуатации.

Температура эксплуатации: от −20 до +150 °C.

Технические характеристики трубок холодной усадки ТХУ IEK®