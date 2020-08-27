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Трубки холодной усадки ТХУ силиконовые IEK® – простота и надежность изоляции

Трубки холодной усадки ТХУ силиконовые IEK® – простота и надежность изоляции

27 августа 2020, 16:30
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 

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Трубки холодной усадки ТХУ IEK® служат для электрической изоляции кабеля, восстановления кабельной оболочки, уплотнения и других применений без нагрева и использования открытого огня. Холодная усадка необходима в случаях, когда нельзя обеспечить нагрев изделия либо его нагрев невозможен из соображений безопасности.

Преимущества трубок холодной усадки ТХУ IEK®

  • Простой и быстрый монтаж.
  • Не требуется дополнительное оборудование для монтажа.
  • Позволяют проводить работы на огнеопасных объектах.
  • Устойчивы к воздействию кислот, щелочей и УФ-излучению.
  • Упругость и усилие сжатия сохраняются на протяжении всего срока эксплуатации.
  • Температура эксплуатации: от −20 до +150 °C.

Технические характеристики трубок холодной усадки ТХУ IEK®

  • Коэффициент усадки: 2,2:1.
  • Относительное удлинение при разрыве: ≥700 %.
  • Электрическая прочность диэлектрика: ≥20 кВ/мм.
  • Диапазон рабочих температур: от — 20 до + 150 °С.
  • Срок службы 15 лет.

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