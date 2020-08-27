В Екатеринбурге построят жилые башни за 1,2 млрд рублей

Сбербанк профинансирует на 1,2 млрд рублей строительство третьей очереди квартала «Шишимская горка» в Екатеринбурге. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта компании «Брусника».

Проект жилого квартала «Шишимская горка» будет реализовать в три этапа. Первый этап — кварталы высотой от10 до 17 этажей — сдадут до 2025 года. В ходе второго этапа будут построены урбан-виллы высотой 5-7 этажей. Третий этап подразумевает строительство высотных башен. В центре жилого района проложат пешеходный бульвар с разнообразным ландшафтом.

Как отметил Владимир Ситнов, старший вице-президент Сбербанка, в текущем году банк профинансировал три проекта компании «Брусника» на сумму около 2,5 млрд рублей. «Мы также приняли решение о финансировании в размере 3,4 млрд рублей будущих проектов девелопера, реализация которых запланирована до 2022 года», - прокомментировал он.