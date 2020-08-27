В Новосибирске построят еще один ледовый дворец спорта

Новую арену планируют открыть за год до начала молодёжного чемпионата мира по хоккею. Это не единственный приятный сюрприз, который ждёт любителей спорта в Новосибирске.

Футбольная площадка редко пустует. Александр с друзьями здесь почти каждый день. Место удобное, но чего-то не хватает. В одном только микрорайоне «Стрижи» сегодня около 3,5 тысяч детей. У их родителей тоже есть мечта.

«Ребятишек много. Слоняются, нечем заняться им. Ледовый дворец нужен, бассейн нужен», – отметил местный житель Александр Гауцель.

В «Стрижах» сегодня готовы начать строить крытую стационарную спортивную арену. Участок уже выбрали. Летом для футбола, зимой для хоккея. На подходе ещё более масштабный проект — Ледовый дворец спорта. С двумя хоккейными коробками, большим залом и парковкой. Он будет построен на частные средства.

«Планируем к чемпионату мира, даже чуть раньше, чтобы успеть его обкатать, ввести в эксплуатацию», – отметил председатель совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков.

Стоимость ЛДС – около 700 миллионов рублей. Инвестору одобрили кредит, а в министерстве спорта одобрили инициативу.

«Такого ещё не было в Новосибирской области. И я уверен, что с утра до вечера эти две арены будут расписаны для жителей Новосибирска», – отметил министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Бассейн – ещё один объект, который обещают построить в Заельцовском районе. Средства инвестора – польза общая. Проект уже на согласовании. Стоимость проекта составит около 150 миллионов рублей. Сроки реализации – не более 1,5 года с момента проведения торгов. Возможно, уже к 2022 году пройдут первые соревнования на воде.