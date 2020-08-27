В селах Чукотки до конца года возведут шесть новостроек

Власти Чукотского автономного округа намерены до конца этого года ввести в эксплуатацию шесть многоквартирных домов, строящихся в сельской местности для переселенцев из аварийного и ветхого жилья. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"В Чукотском автономном округе отсутствует первичный рынок жилья по причине высокой стоимости строительства. Потребность в нем в регионе очень высокая, особенно в сельской местности. В 2020 году запланирован ввод в эксплуатацию шести многоквартирных домов", - сообщили в пресс-службе правительства.

До конца года планируется переселить в новостройки 48 семей, которые сейчас проживают в аварийных домах в селах Канчалан, Анюйск и Лаврентия. Строительство жилья в сельской местности ведется за счет средств окружного и федерального бюджетов. В России такая работа проводится по национальному проекту "Жилье и городская среда".

Среди всех российских дальневосточных регионов только Чукотка и Магаданская область не имеют первичного рынка жилья. На стоимость строительства влияют суровые климатические условия, отсутствие базы местных стройматериалов, сложная сезонная и весьма дорогая схема доставки грузов. По информации чукотских властей, эти факторы препятствуют привлечению на территорию потенциальных застройщиков. По этой же причине не осуществляются инвестиции граждан в долевое строительство.

В середине августа в ходе рабочей поездки по российскому Дальнему Востоку председатель правительства РФ Михаил Мишустин поддержал идею изменения условий выдачи льготной ипотеки под два процента годовых, расширив их на покупку квартир на вторичном рынке в Магаданской области и на Чукотке, так как в этих регионах нет новостроек. Предполагается, что новые условия могли бы действовать в двух регионах временно, например, пару лет, пока там не развернется строительство домов под ипотеку. Это предложение касается только сельской местности и не относится к городам.

Нацпроект "Жилье и городская среда" был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным, он охватит период с 2019 по 2024 годы. Проект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем федерального финансирования мероприятий в стране из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.