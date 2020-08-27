27 августа вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский проверил ход работ по строительству и реконструкции освещения на территории Пулковского парка, сквера на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого. В жилых комплексах, расположенных недалеко от парков, проживают около 24 тысяч жителей.

В Пулковском парке работы по строительству наружного освещения начались по поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. На объекте установлено 486 осветительных комплексов, проложено 18 км кабельных линий. Светодиодные светильники уникальной конструкции гармонично вписываются в пространство парка, подчеркивая его близость к аэропорту. Ранее на столь масштабной зеленой зоне Московского района отсутствовало освещение, теперь гости Пулковского парка смогут безопасно и комфортно совершать прогулки и отдыхать от городского шума. Кроме основных пешеходных дорожек в парке предусмотрено освещение мемориальных ДОТов времён Великой Отечественной войны, расположенных в северной части зеленой зоны, и территории рядом с Церковью Святого Георгия Победоносца. Вице-губернатор распорядился включить освещение в Пулковском парке досрочно, - к 15 сентября.

После реконструкции освещения территорию сквера на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого осветят 36 фонарей со светодиодными светильниками. Предусмотрена подсветка скульптурной группы в центре сквера с памятником Виктору Цою. Новые фонари сделают зеленую зону, которая стала еще больше востребованной жителями Санкт-Петербурга с появлением на ней памятника рок-музыканту, уютной для вечерних прогулок. А днем дополнят благоустроенное пространство своим эстетичным современным видом. М. Шасколький поручил убрать под землю воздушную линию электроснабжения над памятником В. Цою.

В 2020 году будут полностью выведены из городского освещения Санкт-Петербурга светильники с ртутными лампами, что даст существенное снижение потребления и оплаты электроэнергии. В 2019 году для улучшения качества освещения смонтировано почти 6 тысяч светодиодных светильников на 315 адресах. Замена светильников с ртутными лампами на светодиодные в 2019 году высвободила 1 МВт электроэнергии. Экономия в год составит 33 млн рублей. К концу 2020 года будет установлено еще 10 758 светодиодных светильников взамен устаревших ртутных. Экономия в 2021 году составит 58 млн рублей.