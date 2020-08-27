 
Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Восемнадцатый выпуск рубрики "#Чтиво на досуге"

Восемнадцатый выпуск рубрики #Чтиво на досуге

27 августа 2020, 09:15
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ЧТИВО НА ДОСУГЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Рады представить Вашему вниманию восемнадцатый выпуск рубрики «#Чтиво на досуге».

Все выпуски рубрики доступны по ссылке.

Желаем приятного и полезного чтения!

Данная рубрика является открытой. Если у Вас есть интересные материалы – направляйте нам на адрес cigre@cigre.ru cо ссылкой на источник и мы будем рады разместить их в очередной подборке.

 

Выпуск №18:

Материалы компании «БО-Энерго»

 

Специалисты компании «БО-Энерго» подготовили обзор актуальных публикаций, которые касаются инновационных разработок и новых технологий в области мониторинга и диагностики электрооборудования. В данном выпуске даны обзоры статей и докладов на следующие темы:

  • Обзор доклада "Тренды индустрии мониторинга силовых трансформаторов".
  • Калибровка измерений ЧР на двигателях и генераторах. Почему этого не сделать?
  • Метод мониторинга состояния двигателей методом сдвига частотного диапазона в акустическом сигнале вибрации.
  • Исследование влияния атмосферных факторов на точность определения мест повреждений воздушных линий по параметрам аварийного режима.
  • Способ автоматического одностороннего волнового ОМП для неоднородных линий.
  • Определение концентрации растворённого ацетилена при помощи фотонно-кристаллического волокна.
  • Система контроля оборудования, не использующая предварительные знания.
  • Исследование влияния частоты и температуры на напряжение возникновения ЧР.
  • Исследование характеристик ЧР в двигателях летательных аппаратов.

Материал доступен по ссылке.

 

Книга «Электричество шаг за шагом» Рудольфа Свореня

 

Более 40 лет Рудольф Анатольевич проработал в журнале «Наука и жизнь». Издал 13 книг, общий тираж которых превысил 8 миллионов. Среди них энциклопедия «Электроника шаг за шагом», на которой выросли тысячи российских инженеров.

Книга об электричестве стала последней работой автора. Она прекрасно дополняет серию «Шаг за шагом» в части теоретических знаний по электротехнике. Также в книге подробно и доступным языком рассказывается об истории изучения электричества, роли энергетики в современном мире и «задачах на послезавтра» – именно так называется финальная глава о новых источниках энергии. 

Идеальная книга для отпуска, если вы не профессиональный энергетик, но любите что-то познавательное или перечитали всех лауреатов «Большой книги». Издание можно найти в большинстве магазинов и онлайн-библиотек.

 

КПМГ: Перекрёстное субсидирование в России

 

«Перекрёстное субсидирование в электроэнергетике России. Международный бенчмаркинг» - аналитическое исследование KPMG, июль 2020 года.

Читать: ссылка.

 

Ветровая энергетическая установка

 

Для промышленных ветрогенераторов для получения максимальной мощности необходимо иметь винты диаметром 50…100 м и более. В этом случае скорость вращения винтов не должна превышать 500 об/мин, т.е. необходима установка мультипликатора, повышающего частоту вращения роторов в 100…200 раз. Кроме того, предпочтительно статор генератора выполнить невращающимся.

Российский патент 2009 года по МПК F03D9/00 - ссылка.

 

Подборка статей Якова Щелокова по теме «Экономика энергетики»

 

  1. Очередные энергетические кандалы - ссылка.
  2. О жизни, энергетике и любви - ссылка.
  3. Российская энергетика – сто лет в поисках энергетического равновесия - ссылка.
  4. Цель развития энергетической инфраструктуры — эффективное конечное использования энергии - ссылка.
  5. Энергетическая теория стоимости — новое направление науки и экономической политики? - ссылка.
  6. Бизнес и социальная роль энергетики в современном обществе - ссылка.
  7. От итогов работы ЖКХ к приоритету качества и надежности энергоснабжения у потребителя - ссылка.
  8. Будущее российской экономики и энергетика - ссылка.

Источник: EnergiaVita.

 

Статьи по теме «Взаимосвязь лидерских установок и ценностей руководителя и развития инноваций в бизнесе в условиях быстрых изменений»

 

  1. Адаменко А.А., Тимофеева В.И. Современные теории менеджмента. Стратегии лидерства и инноваций // Вестник науки и образования. 2015. № 8 (10). С. 76-80. Статья доступна по ссылке.
  2. Андреев А.Г., Молодчик А.В. Факторы инновационного развития российского предприятия // Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2014. № 2 (23). С. 99-104. Статья доступна по ссылке.
  3. Блохина М.С. Инновационные компетенции в структуре требований к современным руководителям // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2016. № 2 (42). С. 149-158. Статья доступна по ссылке.
  4. Виттенбек Н.В. Инновационное развитие внешнеторговой компании, основанное на лидерстве // Российский внешнеэкономический вестник. 2019. № 10. С. 66-81. Статья доступна по ссылке.
  5. Гладилин В.А. Инновации в бизнесе, как один из факторов развития экономики // Инновационная наука. 2017. № 1-1. C. 32-34. Статья доступна по ссылке.
  6.  

Больше статей по теме доступно по ссылке.

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