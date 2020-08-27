Рады представить Вашему вниманию восемнадцатый выпуск рубрики «#Чтиво на досуге».

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Выпуск №18:

Материалы компании «БО-Энерго»

Специалисты компании «БО-Энерго» подготовили обзор актуальных публикаций, которые касаются инновационных разработок и новых технологий в области мониторинга и диагностики электрооборудования. В данном выпуске даны обзоры статей и докладов на следующие темы:

Обзор доклада "Тренды индустрии мониторинга силовых трансформаторов".

Калибровка измерений ЧР на двигателях и генераторах. Почему этого не сделать?

Метод мониторинга состояния двигателей методом сдвига частотного диапазона в акустическом сигнале вибрации.

Исследование влияния атмосферных факторов на точность определения мест повреждений воздушных линий по параметрам аварийного режима.

Способ автоматического одностороннего волнового ОМП для неоднородных линий.

Определение концентрации растворённого ацетилена при помощи фотонно-кристаллического волокна.

Система контроля оборудования, не использующая предварительные знания.

Исследование влияния частоты и температуры на напряжение возникновения ЧР.

Исследование характеристик ЧР в двигателях летательных аппаратов.

Материал доступен по ссылке.

Книга «Электричество шаг за шагом» Рудольфа Свореня

Более 40 лет Рудольф Анатольевич проработал в журнале «Наука и жизнь». Издал 13 книг, общий тираж которых превысил 8 миллионов. Среди них энциклопедия «Электроника шаг за шагом», на которой выросли тысячи российских инженеров.

Книга об электричестве стала последней работой автора. Она прекрасно дополняет серию «Шаг за шагом» в части теоретических знаний по электротехнике. Также в книге подробно и доступным языком рассказывается об истории изучения электричества, роли энергетики в современном мире и «задачах на послезавтра» – именно так называется финальная глава о новых источниках энергии.

Идеальная книга для отпуска, если вы не профессиональный энергетик, но любите что-то познавательное или перечитали всех лауреатов «Большой книги». Издание можно найти в большинстве магазинов и онлайн-библиотек.

КПМГ: Перекрёстное субсидирование в России

«Перекрёстное субсидирование в электроэнергетике России. Международный бенчмаркинг» - аналитическое исследование KPMG, июль 2020 года.

Читать: ссылка.

Ветровая энергетическая установка

Для промышленных ветрогенераторов для получения максимальной мощности необходимо иметь винты диаметром 50…100 м и более. В этом случае скорость вращения винтов не должна превышать 500 об/мин, т.е. необходима установка мультипликатора, повышающего частоту вращения роторов в 100…200 раз. Кроме того, предпочтительно статор генератора выполнить невращающимся.

Российский патент 2009 года по МПК F03D9/00 - ссылка.

Подборка статей Якова Щелокова по теме «Экономика энергетики»

Очередные энергетические кандалы - ссылка. О жизни, энергетике и любви - ссылка. Российская энергетика – сто лет в поисках энергетического равновесия - ссылка. Цель развития энергетической инфраструктуры — эффективное конечное использования энергии - ссылка. Энергетическая теория стоимости — новое направление науки и экономической политики? - ссылка. Бизнес и социальная роль энергетики в современном обществе - ссылка. От итогов работы ЖКХ к приоритету качества и надежности энергоснабжения у потребителя - ссылка. Будущее российской экономики и энергетика - ссылка.

Источник: EnergiaVita.

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Адаменко А.А., Тимофеева В.И. Современные теории менеджмента. Стратегии лидерства и инноваций // Вестник науки и образования. 2015. № 8 (10). С. 76-80. Статья доступна по ссылке. Андреев А.Г., Молодчик А.В. Факторы инновационного развития российского предприятия // Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2014. № 2 (23). С. 99-104. Статья доступна по ссылке. Блохина М.С. Инновационные компетенции в структуре требований к современным руководителям // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2016. № 2 (42). С. 149-158. Статья доступна по ссылке. Виттенбек Н.В. Инновационное развитие внешнеторговой компании, основанное на лидерстве // Российский внешнеэкономический вестник. 2019. № 10. С. 66-81. Статья доступна по ссылке. Гладилин В.А. Инновации в бизнесе, как один из факторов развития экономики // Инновационная наука. 2017. № 1-1. C. 32-34. Статья доступна по ссылке.

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