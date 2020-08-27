Рады представить Вашему вниманию восемнадцатый выпуск рубрики «#Чтиво на досуге».
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Выпуск №18:
Материалы компании «БО-Энерго»
Специалисты компании «БО-Энерго» подготовили обзор актуальных публикаций, которые касаются инновационных разработок и новых технологий в области мониторинга и диагностики электрооборудования. В данном выпуске даны обзоры статей и докладов на следующие темы:
- Обзор доклада "Тренды индустрии мониторинга силовых трансформаторов".
- Калибровка измерений ЧР на двигателях и генераторах. Почему этого не сделать?
- Метод мониторинга состояния двигателей методом сдвига частотного диапазона в акустическом сигнале вибрации.
- Исследование влияния атмосферных факторов на точность определения мест повреждений воздушных линий по параметрам аварийного режима.
- Способ автоматического одностороннего волнового ОМП для неоднородных линий.
- Определение концентрации растворённого ацетилена при помощи фотонно-кристаллического волокна.
- Система контроля оборудования, не использующая предварительные знания.
- Исследование влияния частоты и температуры на напряжение возникновения ЧР.
- Исследование характеристик ЧР в двигателях летательных аппаратов.
Материал доступен по ссылке.
Книга «Электричество шаг за шагом» Рудольфа Свореня
Более 40 лет Рудольф Анатольевич проработал в журнале «Наука и жизнь». Издал 13 книг, общий тираж которых превысил 8 миллионов. Среди них энциклопедия «Электроника шаг за шагом», на которой выросли тысячи российских инженеров.
Книга об электричестве стала последней работой автора. Она прекрасно дополняет серию «Шаг за шагом» в части теоретических знаний по электротехнике. Также в книге подробно и доступным языком рассказывается об истории изучения электричества, роли энергетики в современном мире и «задачах на послезавтра» – именно так называется финальная глава о новых источниках энергии.
Идеальная книга для отпуска, если вы не профессиональный энергетик, но любите что-то познавательное или перечитали всех лауреатов «Большой книги». Издание можно найти в большинстве магазинов и онлайн-библиотек.
КПМГ: Перекрёстное субсидирование в России
«Перекрёстное субсидирование в электроэнергетике России. Международный бенчмаркинг» - аналитическое исследование KPMG, июль 2020 года.
Читать: ссылка.
Ветровая энергетическая установка
Для промышленных ветрогенераторов для получения максимальной мощности необходимо иметь винты диаметром 50…100 м и более. В этом случае скорость вращения винтов не должна превышать 500 об/мин, т.е. необходима установка мультипликатора, повышающего частоту вращения роторов в 100…200 раз. Кроме того, предпочтительно статор генератора выполнить невращающимся.
Российский патент 2009 года по МПК F03D9/00 - ссылка.
Подборка статей Якова Щелокова по теме «Экономика энергетики»
- Очередные энергетические кандалы - ссылка.
- О жизни, энергетике и любви - ссылка.
- Российская энергетика – сто лет в поисках энергетического равновесия - ссылка.
- Цель развития энергетической инфраструктуры — эффективное конечное использования энергии - ссылка.
- Энергетическая теория стоимости — новое направление науки и экономической политики? - ссылка.
- Бизнес и социальная роль энергетики в современном обществе - ссылка.
- От итогов работы ЖКХ к приоритету качества и надежности энергоснабжения у потребителя - ссылка.
- Будущее российской экономики и энергетика - ссылка.
Источник: EnergiaVita.
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- Адаменко А.А., Тимофеева В.И. Современные теории менеджмента. Стратегии лидерства и инноваций // Вестник науки и образования. 2015. № 8 (10). С. 76-80. Статья доступна по ссылке.
- Андреев А.Г., Молодчик А.В. Факторы инновационного развития российского предприятия // Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2014. № 2 (23). С. 99-104. Статья доступна по ссылке.
- Блохина М.С. Инновационные компетенции в структуре требований к современным руководителям // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2016. № 2 (42). С. 149-158. Статья доступна по ссылке.
- Виттенбек Н.В. Инновационное развитие внешнеторговой компании, основанное на лидерстве // Российский внешнеэкономический вестник. 2019. № 10. С. 66-81. Статья доступна по ссылке.
- Гладилин В.А. Инновации в бизнесе, как один из факторов развития экономики // Инновационная наука. 2017. № 1-1. C. 32-34. Статья доступна по ссылке.
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