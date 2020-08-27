Распоряжение о выделении более 181 миллионов рублей Амурской области для завершения капремонта хирургического корпуса Тындинской больницы подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В здании обновят системы отопления, водо- и электроснабжения, заменят лифты, приборы освещения и пожарной сигнализации, отремонтируют внутренние помещения. Работы планируют завершить в 2020 году. Прием первых пациентов после капремонта запланирован на 2021 год.

После ремонта в корпусе начнут действовать диагностический центр, детское отделение, терапевтическое отделение с блоком интенсивной терапии, реанимация и клинические лаборатории. Больница сможет одновременно принимать 100 пациентов на круглосуточное пребывание и более 30 человек на дневной стационар. Это повысит доступность и качество медицинской помощи для жителей Амурской области.

Решение о выделении средств из резервного фонда Правительства РФ бюджетных ассигнований Амурской области для софинансирования расходов на капремонт Тындинской больницы было принято на предыдущем заседании кабинета министров 19 августа, а сам вопрос необходимости такой помощи обсуждался в ходе рабочей поездки главы кабмина на Дальний Восток, во время его встречи с губернатором Амурской области.

Фото: gorod.tynda.ru