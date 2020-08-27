Крупные питающие центры Лабинского района – подстанции 35 кВ «Ахметовская», «Чамлык» и «Владимирская» готовы к работе в осенне-зимний период. Энергообъекты, находящиеся в зоне ответственности Лабинского филиала компании «Россети Кубань», питают почти 14 тысяч бытовых и промышленных потребителей. Также от них зависит энергоснабжение 29 социально значимых объектов станиц Чамлыкская, Ахметовская, Владимирская, Чернореченская, поселка Ново-Лабинский, хутора Лабода и отдаленного села Горное Лабинского района Краснодарского края.

Сотрудники Лабинского филиала компании «РоссетиКубань» выполнили ремонт трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, разрядников, конденсаторов связи и другого подстанционного оборудования. Произведена замена приборов, выработавших свой технический ресурс.

– Зимний период – сложный и ответственный этап для всех коммунальщиков, в том числе и для энергетиков. Погода проверяет на прочность и энергооборудование, и персонал. Мы должны быть к этому готовы. Поэтому своевременное и качественное обслуживание энергообъектовпозволит минимизировать нарушения в электроснабжении в осенне-зимний период, – отметил директор Лабинского филиала «РоссетиКубань» Юрий Каверзнев.

Всего в 2020 году специалисты Лабинских электросетей отремонтировали 15 крупных питающих центров в зоне ответственности филиала. От надежной работы этих подстанций зависит электроснабжение свыше 77 тысяч жителей и 130 объектов социального значения в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах Краснодарского края.

В зону ответственности Лабинских электрических сетей входят три административных района Кубани: Лабинский, Курганинский и Мостовский. Предприятие обслуживает территорию общей площадью 7 тыс. кв. км с численностью населения 275 тысяч человек. Протяженность воздушных линий электропередачи составляет более 6 тыс. км. Основное оборудование включает в себя 13 подстанций напряжением 110 кВ, 36 подстанций напряжением 35 кВ и 1465 трансформаторных подстанций 10/04 кВ, техническое обслуживание которых обеспечивают 14 электросетевых участков.