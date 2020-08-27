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"Россети Северный Кавказ" направят на модернизацию электросетевого комплекса Северной Осетии 1,1 млрд рублей из нетарифных источников

Россети Северный Кавказ, МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Россети Северный Кавказ, МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Вопросы повышения качества услуг энергоснабжения, предоставляемых жителям республики, и реализации инвестиционных проектов на территории Северной Осетии обсудили Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров и генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов.

Во встрече также приняли участие заместитель Председателя Правительства РСО-Алания Ахсарбек Фадзаев, Министр жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики РСО-Алания Майран Тамаев, заместители генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» Сергей Поляков и Дмитрий Зверков, а также директор филиала «Севкавказэнерго» Александр Таболов.

Предваряя общение, Глава региона поблагодарил гостей за повышенное внимание к вопросам развития электросетевого комплекса Северной Осетии.

«С «Россетями» у нас сложилось плодотворное и эффективное взаимодействие – как с северокавказским руководством, так и с республиканским филиалом. Его руководитель Александр Таболов держит ситуацию под контролем, подходит к делу профессионально и с неравнодушием. Благодаря этому работа местной энергосистемы стала в разы надежней», - отметил Вячеслав Битаров.

Реализация инвестиционной и ремонтной программ в Северной Осетии, несмотря на режимные ограничения, идет в соответствии с установленными графиками, а по некоторым направлениям – опережающими темпами. В настоящее время в рамках ремонтной программы в Северной Осетии проведена масштабная реконструкция 360 километров высоковольтных сетей, что существенно повысит надежность энергоснабжения жителей в сезон холодов. Напомним, только на проведение ремонтной программы в республике «Россети» в текущем году направили порядка 800 млн рублей.

По словам Виталия Иванова, в дальнейшее развитие энергоотрасли Северной Осетии компания «Россети Северный Кавказ» инвестирует более 1,1 млрд рублей. Эти средства компания направит из нетарифных источников – то есть инвестирует из собственных средств холдинга. Также энергокомпания установит для потребителей региона интеллектуальную систему учета – так называемые «умные» счетчики. Установка этой современной цифровой системы также осуществляется за счет энергокомпании.

«Эта современная цифровая система прежде всего внедряется в интересах потребителей: она позволяет дистанционно контролировать потребление энергоресурса и практически исключает возможность стороннего несанкционированного вмешательства в работу приборов учета. Установку «умных» счетчиков в республике планируем начать в середине сентября. Поскольку для обеспечения безопасности и жителей, и специалистов на время проведения работ необходимо вводить временные отключения энергоснабжения, энергетики призывают общественность республики к пониманию: мероприятия на энергообъектах проводятся для повышения качества энергоснабжения жителей региона», - резюмировал Виталий Иванов.

В заключение Глава республики отметил актуальность и важность этих работ и заверил во всесторонней поддержке со стороны Правительства РСО-Алания для оперативной реализации производственных задач.

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