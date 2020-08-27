Вопросы повышения качества услуг энергоснабжения, предоставляемых жителям республики, и реализации инвестиционных проектов на территории Северной Осетии обсудили Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров и генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов.

Во встрече также приняли участие заместитель Председателя Правительства РСО-Алания Ахсарбек Фадзаев, Министр жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики РСО-Алания Майран Тамаев, заместители генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» Сергей Поляков и Дмитрий Зверков, а также директор филиала «Севкавказэнерго» Александр Таболов.



Предваряя общение, Глава региона поблагодарил гостей за повышенное внимание к вопросам развития электросетевого комплекса Северной Осетии.

«С «Россетями» у нас сложилось плодотворное и эффективное взаимодействие – как с северокавказским руководством, так и с республиканским филиалом. Его руководитель Александр Таболов держит ситуацию под контролем, подходит к делу профессионально и с неравнодушием. Благодаря этому работа местной энергосистемы стала в разы надежней», - отметил Вячеслав Битаров.

Реализация инвестиционной и ремонтной программ в Северной Осетии, несмотря на режимные ограничения, идет в соответствии с установленными графиками, а по некоторым направлениям – опережающими темпами. В настоящее время в рамках ремонтной программы в Северной Осетии проведена масштабная реконструкция 360 километров высоковольтных сетей, что существенно повысит надежность энергоснабжения жителей в сезон холодов. Напомним, только на проведение ремонтной программы в республике «Россети» в текущем году направили порядка 800 млн рублей.



По словам Виталия Иванова, в дальнейшее развитие энергоотрасли Северной Осетии компания «Россети Северный Кавказ» инвестирует более 1,1 млрд рублей. Эти средства компания направит из нетарифных источников – то есть инвестирует из собственных средств холдинга. Также энергокомпания установит для потребителей региона интеллектуальную систему учета – так называемые «умные» счетчики. Установка этой современной цифровой системы также осуществляется за счет энергокомпании.

«Эта современная цифровая система прежде всего внедряется в интересах потребителей: она позволяет дистанционно контролировать потребление энергоресурса и практически исключает возможность стороннего несанкционированного вмешательства в работу приборов учета. Установку «умных» счетчиков в республике планируем начать в середине сентября. Поскольку для обеспечения безопасности и жителей, и специалистов на время проведения работ необходимо вводить временные отключения энергоснабжения, энергетики призывают общественность республики к пониманию: мероприятия на энергообъектах проводятся для повышения качества энергоснабжения жителей региона», - резюмировал Виталий Иванов.

В заключение Глава республики отметил актуальность и важность этих работ и заверил во всесторонней поддержке со стороны Правительства РСО-Алания для оперативной реализации производственных задач.