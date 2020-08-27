В Симферополе энергетики заменили опору высоковольтной линии

Энергетики заменили опору на линиях электропередачи 35 кВ вблизи ПС 3510 кВ «Западная», в районе нового микрорайона «Жигулина роща», обеспечивающей электроснабжением потребителей железнодорожного района г.Симферополя, а также промышленные предприятия, крупный торговый центр «Меганом» и ряд социально-значимых объектов.

Специалистами ГУП РК «Крымэнерго» было установлено, что опора линии электропередачи, смонтированная в 1954 году имеет дефекты несущих элементов, которые могут привести к разрушению металлических конструкций и снижению их несущих способностей. После проведения экспертизы состояния опоры было принято решение о ее замене.

После завершения всех подготовительных работ и демонтажа старой опоры специалисты осуществили установку новой анкерно-угловой металлической опоры длиной 24,5 метра и весом более 5 тонн.

В работах были задействованы 6 единиц техники и 9 специалистов по монтажу. На период производства ремонтных работ электроподстанция 35 кВ «Западная» отключена, электроснабжение потребителей осуществляется по временной ремонтной схеме, все абоненты запитаны, электроэнергия не отключалась.

Дополнительно специалистами Симферопольского ГРЭС ГУП РК «Крымэнерго» осуществляется тепловизионный контроль всех подстанций 10 кВ, которые обеспечивают транзит электроэнергии абонентам, в период производства работ на подстанции.

Благодаря замене дефектной опоры значительно повысится уровень технического состояния ЛЭП и надежность работы объектов. Работы планируется завершить 30 августа 2020 года, после чего все потребители подстанции «Западная» будут переведены на нормальную схему энергоснабжения.

Справочно:

Опоры ЛЭП напряжением 35 кВ являются связующим звеном между высоковольтными подстанциями 110 и 35 кВ. От опоры напряжением в 35 кВ провода заходят на электроподстанцию, где напряжение понижается до 6 - 10 кВ. На подстанции напряжение снижают вплоть до 0,4 кВ, и после этого оно поступает потребителям. Анкерные опоры напряжением 35 кВ предназначены для натяжения и закрепления линий. Они имеют более жёсткую и сложную конструкцию и стоят значительно дороже промежуточных, предназначенных для поддержки линий.