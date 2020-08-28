При построении абонентских линий сетей доступа могут использоваться ССА-кабели или кабели из витых пар с омеднёнными токоведущими жилами (от англ. Сopper Сlad Aluminum). Перед потребителем таких кабелей встает ряд вопросов. Вот только некоторые из них: Какой продукт лучше выбрать? Какими качествами он должен обладать? И на что вообще обращать внимание? Для облегчения поиска ответа на эти вопросы мы подготовили для вас пять критериев, на соответствие которым должен проверяться каждый приобретаемый продукт.

Симметричные кабели типа “витая пара” с CCA-проводниками (омеднённый алюминиевый проводник) имеют ряд отличий от аналогичного кабеля с чисто медными проводниками. Основные из них заключаются в следующем:

Стоимость примерно в 2 раза ниже медного. Меньший срок эксплуатации. Практически вдвое меньшая погонная масса. Определенное уменьшение предельной дальности связи.

В процессе выбора и покупки ССА-кабеля он проверяется на соответствие следующим критериям:

1. Разновидности CCA

Наиболее распространены три разновидности ССА-кабелей:

Классические ССА - с 10%, 15% и 32% содержания меди, которое определяется толщиной слоя омеднения. Наиболее распространены 10% и 15%. Из-за ломкости и хрупкости алюминия такие жилы могут переломиться при изгибе.

CCAG (Copper Clad Aluminum and Silver – алюминий, плакированный медью, с добавлением серебра).

Серебро имеет меньшее удельное сопротивление, что улучшает электрические характеристики кабеля.

CCAM (Copper Clad Aluminum & Magnesium Alloy - омедненный алюминиево-магниевый сплав)

Плакировка с добавлением магния позволяет добиться более качественного омеднения и более высоких характеристик по сравнению с обычным CCA.

Магний добавляет жесткости в конструкцию жилы, что повышает прочность всего кабеля (в сравнении с ССА). Также жила из CCAM сравнима с медью по показателю изгибостойкости.

Внимание! Производители не маркируют кабель символами CCAG и CCAM и состав материала токопроводящих жил следует уточнять дополнительно. Компания SUPR отдает предпочтение CCAM проводнику, который сочетает практичность, высокую дальность связи и минимальную цену.

2. Оптимальный диаметр токопроводящей жилы витой пары

Наша многолетняя практика показывает, что при построении сетей доступа наилучшие результаты достигаются при диаметре жилы CCA кабеля 0,5мм +/-0,01мм. Наряду с высокой дальностью связи такая жила хорошо согласована с коннекторами RJ45.

3. Рабочая температура

Рабочая температура оболочки из ПВХ материалов составляет -40...+70 °С.

Выход за пределы указанного диапазона, скорее всего, свидетельствует о недобросовестности поставщика.

4. Соответствие стандартам

Профильный отечественный стандарт на симметричные кабели связи ГОСТ Р 54429-2011 не предусматривает возможность применения ССА-проводников. Наличие сертификатов соответствия этому стандарту однозначно свидетельствует об обмане потребителя.

5. Результаты полевого тестирования

Типовым измерительным прибором для смонтированных линий является кабельный сканер FLUKE. CCA кабель в большинстве случаев не соответствует требованиям стандарта ISO/IEC 11801. Отсюда прямо следует, что «FAIL» в протоколе не означает низкого качества линии, а «PASS» свидетельствует о некорректности проведения измерений (малая длина смонтированной линии, завышенная категория элементов тестового стенда, подлог результатов испытаний, испытания в режиме «Channel» вместо PL и многое другое).

Компания SUPR рассчитывает на то, что представленные соображения позволят нашим клиентам сделать правильный выбор при приобретении этой разновидности кабельной продукции.