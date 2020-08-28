Обыкновенные акции ПАО «Россети» признаны Московской Биржей соответствующими критериям основного Индекса МосБиржи (IMOEX) и Индекса РТС и включены в состав базы расчета, который начнет действовать с 18 сентября 2020 года.

Индексы акций Московской Биржи – ключевые индикаторы организованного рынка ценных бумаг России. В состав Индекса МосБиржи и Индекса РТС включаются наиболее ликвидные акции крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов.

Включение ценных бумаг ПАО «Россети» в состав индексов подтверждает привлекательность акций компании в качестве инструмента инвестирования и позволит расширить круг потенциальных инвесторов.