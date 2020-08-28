Независимый системный оператор штатов Среднего Запада США Midcontinent ISO (MISO) по итогам очередного годового сбора заявок на технологическое присоединение к энергосистеме новой генерации (2020 Generation Interconnection Queue, GIQ) объявил о новом рекорде: впервые в истории MISO суммарный объем мощности присоединяемых объектов генерации в соответствии с 353 поданными заявками составил ≈52 ГВт. Предыдущий рекорд в ≈47 ГВт был зафиксирован в 2007 г., в 2019 г. суммарный объем мощности присоединенных объектов генерации не превысил ≈44 ГВт.

Из заявленного на GIQ 2020 общего объема генерирующих мощностей 69% (≈36 ГВт) пришлось на долю солнечных электростанций, что подтверждает продолжающийся переход от традиционной к ВИЭ-генерации под влиянием таких факторов, как энергетическая политика штатов, экономические предпосылки и личные предпочтения конечных потребителей. В настоящее время на рассмотрение MISO находится 756 генерирующих объектов суммарной мощностью 113 ГВт, 64% из которых составляют СЭС.

Результаты GIQ, по оценке MISO, отражают целостный подход и адекватное реагирование на потребности отрасли, направленные на поддержку наиболее рентабельных инвестиций и учет интересов всех задействованных сторон. Кроме того, механизм GIQ позволяет получить достаточно предсказуемые результаты для долгосрочного планирования развития генерации и магистральной сети.

Официальный сайт MISO