33 страницы важной информации из мира кабельного бизнеса
28 августа 2020, 17:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЯНТАРЬ, ЯНТАРЬЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
В преддверии Дня знаний компания «Россети Янтарь» напоминает детям, подросткам и их родителям о необходимости соблюдения мер безопасности вблизи энергообъектов и при обращении с электрическими приборами.
Профилактика электротравматизма - одно из приоритетных направлений деятельности «Россети Янтарь». Специалисты компании на постоянной основе ведут соответствующую информационно-разъяснительную работу среди населения. К особой группе риска относятся дети и подростки, которые по незнанию и из-за любопытства могут нарушить требования безопасности и приблизиться на недопустимое расстояние к энергообъектам.
Взрослые должны разъяснять детям основные правила профилактики электротравматизма:
По всем вопросам, связанным с организацией проведения уроков по профилактике электротравматизма в образовательных учреждениях, вы можете обратиться по телефону: 8 (4012) 57-64-93 или по электронной почте: Nibel-IV@yantarenergo.ru.
Если вы стали свидетелями проникновения посторонних лиц на энергообъекты или детских игр вблизи линий электропередачи и трансформаторных подстанций, необходимо вмешаться, остановить, предостеречь детей и подростков от необдуманных поступков и позвонить в единый контакт-центр компании: 8-800-220-02-20 (бесплатно и круглосуточно). Энергетики «Россети Янтарь» оперативно отреагируют на сообщение.
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