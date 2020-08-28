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Энергетики "Россети Янтарь" напоминают детям правила электробезопасности

Энергетики Россети Янтарь напоминают детям правила электробезопасности

28 августа 2020, 17:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЯНТАРЬ, ЯНТАРЬЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Россети Янтарь, Янтарьэнерго

В преддверии Дня знаний компания «Россети Янтарь» напоминает детям, подросткам и их родителям о необходимости соблюдения мер безопасности вблизи энергообъектов и при обращении с электрическими приборами.

Профилактика электротравматизма - одно из приоритетных направлений деятельности «Россети Янтарь». Специалисты компании на постоянной основе ведут соответствующую информационно-разъяснительную работу среди населения. К особой группе риска относятся дети и подростки, которые по незнанию и из-за любопытства могут нарушить требования безопасности и приблизиться на недопустимое расстояние к энергообъектам.

Взрослые должны разъяснять детям основные правила профилактики электротравматизма:

  • нельзя играть вблизи энергообъектов и бросать предметы на провода ЛЭП;
  • нельзя пытаться открывать двери трансформаторной подстанции и проникать за ограждения охранных зон;
  • нельзя трогать оборванные провода и приближаться к ним ближе, чем на 10 метров;
  • нельзя использовать палку для селфи рядом с электрооборудованием и линиями электропередачи;
  • нельзя устраивать место для отдыха, разбивать палаточный лагерь и разжигать костры вблизи электросетевых объектов;
  • нельзя трогать мокрыми руками включенные электроприборы;
  • нельзя вынимать электрическую вилку из розетки за провод;
  • нельзя засовывать пальцы и посторонние предметы в электрические розетки;
  • нельзя оставлять включенными электрические приборы без присмотра.


По всем вопросам, связанным с организацией проведения уроков по профилактике электротравматизма в образовательных учреждениях, вы можете обратиться по телефону: 8 (4012) 57-64-93 или по электронной почте: Nibel-IV@yantarenergo.ru.

Если вы стали свидетелями проникновения посторонних лиц на энергообъекты или детских игр вблизи линий электропередачи и трансформаторных подстанций, необходимо вмешаться, остановить, предостеречь детей и подростков от необдуманных поступков и позвонить в единый контакт-центр компании: 8-800-220-02-20 (бесплатно и круглосуточно). Энергетики «Россети Янтарь» оперативно отреагируют на сообщение.

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