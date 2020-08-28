Компания "ВАД", которая занимается строительством трассы "Таврида" в Крыму, станет одним из основных подрядчиков для ремонта и строительства дорог на полуострове - сейчас она выходит на объекты в Керчи. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов после торжественной церемонии награждения строителей "Тавриды".

"ВАД" мы не отпустим, работы есть более чем, и поручения, которые дал президент, говорят о том, что у Крыма есть перспектива развития транспортной инфраструктуры. Этого сделать без вашей команды быстро не получится. <…> Компания "ВАД" [в ближайшее время] будет работать в городе Керчи, там [она отремонтирует] девять больших улиц. Вчера в Белогорском районе был, там трасса Белогорск - Нижнегорский, [ее] практически тоже делает компания "ВАД", - привел в пример глава Крыма.

Он пояснил, что "ВАД" - одна из тех компаний, которые привлечены к работе на территории Крыма по новым правилам отбора подрядчика. Ранее федеральные власти разрешили выбирать подрядчиков для дорожных работ в Крыму и Севастополе без обязательных конкурсных процедур. Аксенов отмечал, что сроки исполнения федеральной целевой программы по развитию Крымского полуострова были в ряде случаев сорваны, несмотря на тщательный контроль, хотя таких фактов было меньше, чем в предыдущие годы. К нарушениям привели длительное проведение конкурсных процедур, некачественная разработка проектной документации, недобросовестность подрядчиков, а также судебные разбирательства, связанные с расторжением контрактов.

"Соответственно, никаких "рогов и копыт" на рынке не будет. Даже если компания привлекает субподрядчиков, они несут ответственность за качество этого ремонта, долговечность этой дороги. Надеюсь, в год-два картина кардинально поменяется", - сказал Аксенов.

Он отметил, что среди надежных подрядчиков, с которыми власти региона уже заключили контракты, - компания "ВАД", являющаяся также генподрядчиком строительства трассы "Таврида", и уже доказавшая качество своей работы компания "Дорстрой". Он добавил, что только в этом году Крым получил дополнительно 6,8 млрд рублей на дорожную инфраструктуру из федерального бюджета, в том числе 1 млрд рублей будет направлен на проектирование строительства и ремонта дорожной сети.