«Ленинградские Окна и Потолки» предлагает металлические двери в современном дизайне, непревзойденного уровня безопасности. В каталоге представлены модели премиум, бюджетного класса. Выбрать можно не только для загородного дома или квартиры, но и для коммерческих помещений, офисов кабельных компаний. В некоторой линейке представлены изделия, отличающиеся различным сочетанием материалов. Интересно выглядит цветовая палитра с легким алюминиевым и медным оттенком.

Безопасность и сохранность имущества – задача надежной входной конструкции двери. Среди разнообразия вариантов, представленных производителями на рынке, являются входные двери в СПб. В них сочетается стиль и прочность стали, которая характерна электротехническим изделиям высокого качества. Наружные элементы обладают стойкостью к коррозии, хорошими звукоизоляционными свойствами.

Металлические двери в интерьере

Для квартиры и дома универсальным решением входных дверей, являются конструкции из металла. Большой выбор ассортимента с разной внешней отделкой позволит подобрать тот вариант, который идеально соответствует общему дизайну дома снаружи.

Выбирая шпонированные двери, можно оригинально интегрировать в интерьер элементы дерева, пластика и краски. К каменной кирпичной кладке подойдут металлические модели с элементами ковки.

Главная характеристика входной металлической двери — надежность, зависящая от качества петель. Как правило, они делаются мощными, способные выдерживать большую нагрузку полотна.

Для обеспечения хорошей теплоизоляции, внутреннее пространство полотна заполняют изоляционными материалами. Обычно производители используют утеплители на основе базальтовой ваты, пенополистирол. Сырье обладает эффективностью, экологичностью, пожаробезопасностью.

Модели разных ценовых категорий выполняются из определенных видов панелей. Для комплекта высокого класса предусмотрено дорогое покрытие. Покупая дверь бюджетной категории, изделие имеет тонкие панели, толщина которых примерно 5 мм. Поэтому в дальнейшем отделку не получится поменять.

Преимущества металлических входных дверей

Кроме обеспечения надежности и защиты, данная продукция имеет ряд достоинств:

высокая прочность материала;

длительный срок эксплуатации, стальное полотно остается неизменным на протяжении десятков лет;

стальная конструкция устойчива к механическому воздействию;

с помощью накладок и ригелей создается дополнительная защита;

огромное количество вариантов отделки.

Благодаря покрытию специальным составом против коррозии, двери защищены от негативного воздействия внешних факторов. Неоспоримым преимуществом является разнообразие вариантов дизайна. Выбор не ограничивается только фантазией заказчика, есть множество моделей, которые удовлетворят самого изысканного потребителя.

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