Идею установки в Курчатове - городе-спутнике Курской АЭС (филиал Концерна «Росэнергоатом») уникальной конструкции освещения пешеходного перехода подал четвероклассник лицея №3 города Роман Гуторов.

В 2019 году он представил свою работу на XXI открытой городской исследовательской конференции для школьников «Краеведческие чтения». А уже в 2020 она была реализована, и в городе был сооружен наземный переход с уникальным освещением, делающим его заметным издалека и в темноте, а также при плохой погоде.

Сооружение объекта стало частью проекта Курской АЭС «Безопасность – наш стиль жизни». Он направлен на организацию безопасной и комфортной городской среды, а также на формирование у населения ответственного отношения к соблюдению правил безопасности.

Конструкция состоит из двух опор высотой 10 метров, по бокам установлены дополнительные фонари в 13 метров. Вся длина перехода оснащена светодиодными фонарями – той самой «воздушной зеброй». Таким образом, она освещает пешеходов на протяжении всей проезжей части, а также при подходе к переходу.

«Безопасность – это главный приоритет в деятельности Госкорпорации «Росатом» и Курской АЭС, как предприятия в контуре атомной промышленности, – подчеркнул директор Курской АЭС Вячеслав Федюкин. – Для всех атомщиков важен такой подход: соблюдаем правила безопасности не только на работе, но и вне её стен. Это образ жизни. Об этом говорит и тот факт, что и дети наших сотрудников знают, что безопасность – не просто слова, а важный жизненный принцип».

«Мой папа работает на Курской АЭС, и тему безопасности мы обсуждаем часто. Вопрос повышения безопасности на пешеходных переходах имеет большое значение. Поэтому я выбрал эту тему для исследования. Опросил жителей, изучил информацию в интернете и пришел к выводу, что наиболее безопасным будет такой переход, где пешеходы дополнительно освещены как на дороге, так и около нее», – рассказал Роман.

Проект школьника поддержали и ветераны атомной станции – Курский филиал Межрегиональной общественной организации ветеранов Концерна «Росэнергоатом» (МООВК), представив идею «Воздушная зебра» на конкурс социально-значимых проектов Фонда «АТР АЭС».

«Ветераны Курской АЭС находятся в постоянной связи с учебными учреждениями города, передаем наши опыт и знания подрастающему поколению, поддерживаем их начинания, – поделился руководитель Курского филиала МООВК Сергей Самсонов. – Место установки конструкции – дорожный переход по улице Ленинградская – выбрано не случайно. Здесь наибольший поток пешеходов: жители микрорайона Атомград идут на работу, дети в школу».

«Воздушная зебра» – это пилотный проект, который, успешно зарекомендовав себя, может быть применен и в других регионах страны. Разработало и изготовило конструкцию Курчатовское управление АО «Электроцентромонтаж».