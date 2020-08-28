Дирекция дорожного строительства Московской области объявила тендер на проведение работ в рамках первого этапа строительства дороги А-104 Москва-Дмитров-Дубна - Рогачевское шоссе (Северного обхода города Лобни) в Московской области, сообщает RosTender.info.

Максимальная цена контракта с победителем составляет 2 млрд 88 млн рублей. Заявки на участие от строительных организаций принимают до 14 сентября, в этот же день подведут итоги тендера.

Согласно конкурсным материалам, подрядчик должен будет построить путепровод длиной 206 метров. На нем предусмотрено шесть полос движения, каждая шириной 3,5 метров, а также тротуар 2,5 метров шириной. Строители приступят к работам в октябре.

Известно, что первый этап строительства обхода Лобни планируют завершить в 2022 году. Участок обеспечит связь Дмитровского и Рогачевского шоссе с обходом железнодорожного переезда. Строительство Северного обхода будут вести в три этапа.



