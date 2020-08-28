Обновленный и переименованный в честь юбилея Республики Татарстан объект посетил в рамках рабочей поездки Президент РТ Рустам Минниханов. Высокого гостя встречали руководитель Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района Михаил Афанасьев и генеральный директор ОАО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев (энергообъект находится в зоне ответственности филиала компании Приволжские электрические сети).

В ходе ознакомления с работой подстанции главе республики рассказали, что ПС 220 кВ Зеленодольская осуществляет снабжение электрической энергией четвертого в республике по численности населения города Зеленодольск, а также таких важных потребителей, как Завод им. Горького, ПОЗИС, Зеленодольский молочный комбинат и др. Через подстанцию напряжением 220 киловольт осуществляется транзит электроэнергии в соседние республики – Чувашию и Марий Эл.

В 2018 году началась комплексная реконструкция действующего объекта электроэнергетики, Весь необходимый комплекс мероприятий был реализован без перерывов в электроснабжении потребителей в запланированный срок.

Основной отличительной особенностью реконструкции стала реализация проекта по вводу в работу системы дистанционного управления первичным оборудованием и впервые в России – функциями устройств РЗА. После проведенной модернизации «Зеленодольская» стала одной из самых современных подстанций в российском электросетевом комплексе.

После осмотра подстанции Президент РТ встретился с сотрудниками ОАО «Сетевая компания», наградив наиболее отличившихся государственными наградами. «Развитие экономики и подъем промышленности невозможны без энергетики. Благодарю за проделанную работу по вводу в эксплуатацию энергообъекта нового поколения», - сказал Рустам Минниханов, отметив отличительную особенность республиканской электроэнергетической системы (на балансе ОАО «Сетевая компания» находятся электрические сети как низкого, так и высокого класса напряжения).

Почетное звание «Заслуженный энергетик Республики Татарстан» получили начальник Управления по работе с персоналом ОАО «Сетевая компания» Всеволод Семенюк, главный инженер Приволжских электрических сетей Руслан Халилов, мастер производственного участка Зеленодольской группы подстанций Приволжских электрических сетей Сергей Пичугин.

Далее торжественная церемония награждений, в ходе которой были поощрены присутствующие на мероприятии сотрудники ОАО «Сетевая компания», представители предприятий-партнеров, проектных и подрядных организаций (всего 111 человек), была продолжена. Вручение наград сопровождалось поздравлениями и теплыми словами пожеланий топ-менеджеров ОАО «Сетевая компания».

Так, заместитель генерального директора по капитальному строительству Азат Мазитов озвучил для вновь собравшихся высокую оценку реконструированного объекта, данную Президентом РТ, и напомнил, каким продолжительным был путь к принятию решения о глобальных переменах на подстанции, сложным и трудоемким - сам процесс строительства, не допускающий ограничения электроснабжения потребителей. Подстанция была введена в эксплуатацию в рекордно короткие сроки в плодотворном сотрудничестве двух филиалов ОАО «Сетевая компания» - Приволжские электрические сети (персонал которого будет эксплуатировать новый энергообъект) и Дирекции строящихся объектов с генеральной подрядной организацией, исполняющей все строительные работы «под ключ» - ООО «Управляющая компания «КЭР-Холдинг».

«Подстанция укомплектована современным силовым оборудованием, микропроцессорными защитами и передовой системой технологического управления оборудованием. Применены отвечающие современным стандартам разработки преимущественно отечественных производителей», - пояснил в своем выступлении заместитель генерального директора - технический директор Илшат Галимзянов, подчеркнув, что благодаря современным технологиям создан задел на долгие годы, позволяющий обеспечивать надежным электроснабжением как существующих, так и будущих потенциальных потребителей компании.

«Технологически сложное и потребовавшее немалых капитальных затрат сооружение получилось безупречным и с эстетической точки зрения», - такую оценку новому энергообъекту дала заместитель генерального директора по финансам Нина Бомонина.

Замечание немаловажное, поскольку промышленный объект находится в городской черте.

Слова благодарности за высокоэффективный результат совместной слаженной работы были высказаны также директором РДУ Татарстана Андреем Большаковым, генеральным директором АО "ТГК-16" Эдуардом Галеевым, исполнительным директором ООО «УК «КЭР-Холдинг» Ильдаром Сахабиевым.

«За неполных два года мы осуществили уникальный проект, - так резюмировал итоги проделанной работы директор Приволжских электрических сетей Вильдан Нигметзянов, - Тема цифровизации объектов сейчас на слуху, но впервые в России удалось создать объект, на котором полностью от «а» до «я» отработан весь алгоритм автоматизированных бланков переключений. Что означает это на практике? 18 августа мы провели оперативные переключения в ячейке ВЛ 110 кВ Зеленодольская – Волна с использованием автоматизированных бланков. В обычном режиме этот процесс занял бы более часа, нам же удалось реализовать весь комплекс переключений за две минуты», - прокомментировал он.

Стоит отметить, что внедрение технологии дистанционного управления - одна из приоритетных задач инновационного развития электроэнергетики. Это позволит сократить время на производство переключений в электроустановках в несколько раз, минимизировать участие в производственном процессе человека и исключить риски ошибочных действий персонала.

И неслучайно в год юбилея образования Республики Татарстан принято решение переименовать обновленную подстанцию в ПС 220 кВ Зеленодольская имени 100-летия ТАССР: реализованные технические решения, возможность управления посредством АСУТП первичным оборудованием и функциями устройств РЗА позволяет говорить на данном этапе о «Зеленодольской» как лучшей подстанции компании и ультрасовременном энергообъекте в российском электросетевом комплексе.

Справка:

Одна из старейших подстанций республики (1956 г.) имеет связь с энергосистемой (осуществляет транзит электроэнергии)

по четырем ВЛ 220 кВ:

Казанская ТЭЦ-3 – Зеленодольская 1, 2 цепи,

Зеленодольская – Волжская,

Помары – Зеленодольская;

и по трем ВЛ 110 кВ: