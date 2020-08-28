Наблюдательный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) "Узловая", расположенной в Тульской области, одобрил заявку компании "Гальватех", которая планирует построить завод горячего цинкования. Объем инвестиции в проект оценивается в 1,1 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"На заседании рассмотрена заявка потенциального резидента ОЭЗ "Узловая" - компании "Гальватех", которая планирует построить завод горячего цинкования. Реализация проекта предусматривает вложение более 1,1 млрд рублей инвестиций и создание 184 новых рабочих мест. Наблюдательный совет единогласно поддержал проект", - говорится в сообщении на сайте областного правительства.

Ранее сообщалось, что наблюдательным советом в июле-августе 2020 года одобрили заявки компаний "Маккейн Фудс Рус", "Кликс", "Халмек Литиум", "МЛ Групп", которые планируют реализовать свои проекты на территории ОЭЗ. Их реализация предусматривает вложение в общей сложности около 17 млрд рублей и создание 365 рабочих мест.

ООО "Гальватех" зарегистрирована в городе Узловая в июле 2020 года, основным видом деятельности является обработка металлов и нанесение покрытий на них, среди дополнительных направлений - производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей, торговля металлическими и неметаллическими конструкциями.

ОЭЗ "Узловая" площадью 471 га создали в 2016 году, находится на пересечении федеральной автомагистрали М-4 "Дон" и автомобильной дороги Р-140 между двумя крупнейшими промышленными центрами региона - Тулой и Новомосковском. На территории ОЭЗ работают 14 резидентов, создано более 2,8 тыс. рабочих мест.