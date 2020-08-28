На сайте магазина «Росмагнит», представлен выбор магнитов любых размеров. Можно приобрести односторонние, двухсторонние варианты. Изделия достаточно мощные. В сочетании с кабельным крепежом можно вытащить из воды предметы до 800 кг. Практичная конструкция довольно проста. Внутри находится хрупкий сплав бора и железа, заключенный в корпус из нержавейки или алюминия, иногда встречается никелевое покрытие.

Для поднятия со дна водоемов металлических предметов больших габаритов, часто используют поисковые магниты. Востребованы среди археологов и металлоискателей. Благодаря специальному сплаву неодим-бор-железо, с их помощью можно без усилий достать из недр воды большие объекты.

Спектр применения

Могут пригодиться для разных целей, как бытового, так и поискового назначения. Наиболее частое использование:

очищение сельскохозяйственных культур — с их помощью удается найти предметы, которые упали в воду;

в бытовых целях — если возникает необходимость доставать упавшие вещи из колодца или труднодоступных мест;

часто пользуются автолюбители в своем гараже, когда за короткое время необходимо пособирать растерянные детали.

Основным параметром при выборе подобной продукции, является момент усилия отрыва. Данное значение указывает на средний показатель при отрыве магнита от металлических поверхностей. На этот показатель влияют неровности поверхности, толщину изделий, вмятины. Также лакокрасочный слой может повлиять на усилие отрыва. Если нужно найти мелкие предметы, предпочтительны магниты для поисков PMD 48 или 75.

Критерии выбора

Собираясь приобрести подобное изделие, необходимо определиться с точностью поставленной задачи. Если поисковые работы планируются из колодца, подойдет изделие с минимальной степенью притягивания. Маркируются как F100. Обнаружить брелоки, ключи, мелкие вещи, помогут магниты с обозначением F80.

Если нужно очистить территорию от отработанного железа или металлической стружки, оптимальным вариантом станет двустороннее изделие, имеющее маркировку F200. Благодаря усиленному двустороннему магнитному полю, можно решить проблему за короткое время.

Планируя проведение масштабных работ, поднятие из водоемов предметов, стоит остановить выбор на вариантах, обладающих наибольшей мощностью. Обычно на них есть обозначения F300-600. Единственное, следует учитывать момент, что под водой металл со временем покрывается ржавчиной, поэтому сцепление с магнитом может уменьшаться.

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