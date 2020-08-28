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Промзону Верхние Котлы на юге Москвы реорганизуют

Промзону Верхние Котлы на юге Москвы реорганизуют

28 августа 2020, 10:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Там появятся производственные зоны, предприятия общепита, спортивные объекты и технопарк. На территории производственной зоны № 33 (Верхние Котлы) появятся две новые площадки для общественных и производственных объектов. Такое решение приняли на заседании Градостроительно-земельной комиссии, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Участки расположены в районе Нагорный на юге столицы. Их общая площадь составляет 4,89 гектара. В рамках реализации проекта комплексного развития территорий здесь появятся почти 60 тысяч квадратных метров сооружений — технопарк, промышленные производства, предприятия общепита и спортивные объекты. Инвестор еще не определен, но предполагаемые вложения в проект составят не менее 3,9 миллиарда рублей, а ожидаемый бюджетный эффект от его реализации — 285,5 миллиона рублей в год», — добавил вице-мэр.

Владимир Ефимов также уточнил, что на новых площадках создадут около одной тысячи рабочих мест.

«За три года столичные власти обследовали промышленные территории Москвы общей площадью почти 15 тысяч гектаров. Больше трети из них потенциально пригодны для градостроительного развития. Всего проекты комплексного развития территорий могут дать городу около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций составит около семи триллионов рублей. Первый в России договор о комплексном развитии промышленных территорий был подписан в июле этого года. В рамках проекта будет преобразован участок промзоны Октябрьское Поле», — сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Фото: М. Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

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