Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (далее - ПАО «ФСК ЕЭС» или «Компания», тикер FEES на Московской бирже и LSE), входящая в Группу компаний «Россети», являющаяся оператором Единой национальной электрической сети («ЕНЭС») России, публикует сокращенные консолидированные промежуточные финансовые результаты (не прошедшие аудиторскую проверку) по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года.

Отчетность приведена в отношении ПАО «ФСК ЕЭС» и его дочерних обществ (далее - «Группа Компаний», «Группа»).

Финансовые результаты:

Выручка: 114,8 млрд руб. (6м2019: 115,0 млрд руб.)

EBITDA скорр. 1 : 70,7 млрд руб. (6м2019: 73,8 млрд руб.)

Чистая прибыль скорр.2: 37,5 млрд руб. (6м2019: 39,3 млрд руб.)

Операционные показатели3:

Отпуск электроэнергии из ЕНЭС: 261,6 млрд кВтч (6м2019: 275,4 млрд кВтч)

Трансформаторная мощность 4 : 352,2 ГВА (6м2019: 351,9 ГВА)

Протяженность линий электропередачи 4 : 148,6 тыс. км (6м2019: 147,4 тыс. км.)

Количество подстанций (ЕНЭС)4: 8855 (6м2019: 944 шт.)

Основные события:

В январе 2020 года размещены облигации объемом 10 млрд рублей со ставкой купона 6,75% со сроком до оферты 10 лет;

В феврале 2020 года в Иркутской области завершено строительство 295-километрового транзита от Усть-Илимской ГЭС до новой подстанции 500 кВ «Усть-Кут», входящей в Пеледуйское энергокольцо;

В апреле 2020 года размещены облигации объемом 10 млрд рублей со ставкой купона 6,5% со сроком до оферты 5 лет;

15 мая 2020 года годовым Общим собранием акционеров принято решение о выплате дивидендов за 2019 год. С учетом промежуточных дивидендов сумма по итогам года составила 23,3 млрд рублей;

15 мая 2020 года годовым Общим собранием акционеров принято решение передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ПАО «Россети»;

В июне 2020 обеспечена выдача 150 МВт мощности Адыгейской ВЭС – крупнейшей на юге России ветроэлектростанции.

Финансовые результаты деятельности:

Показатель 6м2020 6м2019 Изменение млрд рублей млрд рублей % Выручка 114,8 115,0 (0,2) Операционные расходы 73,2 70,6 3,7 EBITDA скорр. 70,7 73,8 (4,2) Чистая прибыль скорр. 37,5 39,3 (4,6) Чистый долг 158,0 176,8.6 (10,6)

Группа продемонстрировала финансовую устойчивость по итогам работы за 6 месяцев 2020 года.

Основные факторы, повлиявшие на динамику финансовых показателей:

снижение нерегулярных доходов в виде штрафных санкций, принятых к учету на основании исполнительных листов;

увеличение операционных расходов на 3,7% (2,6 млрд рублей) в результате ввода новых мощностей (рост амортизационных отчислений) и завершения дочерними обществами ПАО «ФСК ЕЭС» работ по генподрядным договорам строительных проектов (обеспечено доходами);

Сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» по МСФО за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, размещена на корпоративном сайте Компании и доступна по ссылке:

http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/financial_information/reporting_under_ifrs/

Для более подробной информации:

ПАО «ФСК ЕЭС»

Юлия Мартынова +7(495) 995 5333 (доб. 3834)

Анна Иванько +7(495) 995 5333 (доб. 5470)

[1] Скорректированная EBITDA рассчитывается как EBITDA (прибыль за период до вычета расходов по налогу на прибыль, финансовых доходов и расходов и амортизации) за вычетом чистого восстановления обесценения основных средств (только для 6 месяцев 2019 г.), выручки по технологическому присоединению, расходов на создание резерва под ожидаемые кредитные убытки, дохода от обмена активов (только для 6 месяцев 2019 г.), убытка от выбытия зависимого общества (только для 6 месяцев 2019 г.), изменения резерва по судебным искам и с учетом финансовых доходов.

[2] Без учета дохода от выбытия активов (обмен активами с АО «ДВЭУК» в 2019 году), убытка от выбытия зависимого общества и чистого восстановления обесценения основных средств, включая соответствующие суммы по отложенному налогу на прибыль.

[3] ПАО «ФСК ЕЭС».

[4] С учетом арендованных ЛЭП и ПС.

[5] Отклонение связано с расторжением договора аренды имущества с АО «ДВЭУК ЕНЭС».

[6] Данные на 31.12.2019