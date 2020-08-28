33 страницы важной информации из мира кабельного бизнеса
28 августа 2020, 14:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика
Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (далее - ПАО «ФСК ЕЭС» или «Компания», тикер FEES на Московской бирже и LSE), входящая в Группу компаний «Россети», являющаяся оператором Единой национальной электрической сети («ЕНЭС») России, публикует сокращенные консолидированные промежуточные финансовые результаты (не прошедшие аудиторскую проверку) по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года.
Отчетность приведена в отношении ПАО «ФСК ЕЭС» и его дочерних обществ (далее - «Группа Компаний», «Группа»).
Финансовые результаты:
Выручка: 114,8 млрд руб. (6м2019: 115,0 млрд руб.)
EBITDA скорр.1: 70,7 млрд руб. (6м2019: 73,8 млрд руб.)
Чистая прибыль скорр.2: 37,5 млрд руб. (6м2019: 39,3 млрд руб.)
Операционные показатели3:
Отпуск электроэнергии из ЕНЭС: 261,6 млрд кВтч (6м2019: 275,4 млрд кВтч)
Трансформаторная мощность4: 352,2 ГВА (6м2019: 351,9 ГВА)
Протяженность линий электропередачи4: 148,6 тыс. км (6м2019: 147,4 тыс. км.)
Количество подстанций (ЕНЭС)4: 8855 (6м2019: 944 шт.)
Основные события:
В январе 2020 года размещены облигации объемом 10 млрд рублей со ставкой купона 6,75% со сроком до оферты 10 лет;
В феврале 2020 года в Иркутской области завершено строительство 295-километрового транзита от Усть-Илимской ГЭС до новой подстанции 500 кВ «Усть-Кут», входящей в Пеледуйское энергокольцо;
В апреле 2020 года размещены облигации объемом 10 млрд рублей со ставкой купона 6,5% со сроком до оферты 5 лет;
15 мая 2020 года годовым Общим собранием акционеров принято решение о выплате дивидендов за 2019 год. С учетом промежуточных дивидендов сумма по итогам года составила 23,3 млрд рублей;
15 мая 2020 года годовым Общим собранием акционеров принято решение передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ПАО «Россети»;
В июне 2020 обеспечена выдача 150 МВт мощности Адыгейской ВЭС – крупнейшей на юге России ветроэлектростанции.
Финансовые результаты деятельности:
|
Показатель
|
6м2020
|
6м2019
|
Изменение
|
млрд рублей
|
млрд рублей
|
%
|
Выручка
|
114,8
|
115,0
|
(0,2)
|
Операционные расходы
|
73,2
|
70,6
|
3,7
|
EBITDA скорр.
|
70,7
|
73,8
|
(4,2)
|
Чистая прибыль скорр.
|
37,5
|
39,3
|
(4,6)
|
Чистый долг
|
158,0
|
176,8.6
|
(10,6)
Группа продемонстрировала финансовую устойчивость по итогам работы за 6 месяцев 2020 года.
Основные факторы, повлиявшие на динамику финансовых показателей:
Сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» по МСФО за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, размещена на корпоративном сайте Компании и доступна по ссылке:
http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/financial_information/reporting_under_ifrs/
Для более подробной информации:
ПАО «ФСК ЕЭС»
Юлия Мартынова +7(495) 995 5333 (доб. 3834)
Анна Иванько +7(495) 995 5333 (доб. 5470)
[1] Скорректированная EBITDA рассчитывается как EBITDA (прибыль за период до вычета расходов по налогу на прибыль, финансовых доходов и расходов и амортизации) за вычетом чистого восстановления обесценения основных средств (только для 6 месяцев 2019 г.), выручки по технологическому присоединению, расходов на создание резерва под ожидаемые кредитные убытки, дохода от обмена активов (только для 6 месяцев 2019 г.), убытка от выбытия зависимого общества (только для 6 месяцев 2019 г.), изменения резерва по судебным искам и с учетом финансовых доходов.
[2] Без учета дохода от выбытия активов (обмен активами с АО «ДВЭУК» в 2019 году), убытка от выбытия зависимого общества и чистого восстановления обесценения основных средств, включая соответствующие суммы по отложенному налогу на прибыль.
[3] ПАО «ФСК ЕЭС».
[4] С учетом арендованных ЛЭП и ПС.
[5] Отклонение связано с расторжением договора аренды имущества с АО «ДВЭУК ЕНЭС».
[6] Данные на 31.12.2019
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