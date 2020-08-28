Энергетики «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» осуществили технологическое присоединение нового Дома Культуры в селе Сосновка Шарканского района Удмуртской Республики.

Современный культурный центр возвели по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Общая площадь объекта 412 кв. метров. Просторный Дом культуры рассчитан на 200 мест. Планируется, что посещать культурные мероприятия и клубы по интересам здесь будут не только жители села, но близлежащих деревень.

- Благодаря ответственному отношению к делу и эффективной координации действий энергетиков, работы по технологическому подключению Дома культуры в селе Сосновка удалось выполнить в самые сжатые сроки, - отмечает директор «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» Андрей Малышев. - Энергетики и в дальнейшем готовы делать всё необходимое для успешной реализации федеральных и региональных программ по улучшению качества жизни населения республики.

Для подключения нового объекта энергетики осуществили монтаж самонесущего изолированного провода от существующей воздушной линии 0,4 кВ.

Технологическое присоединение является одной из основных услуг филиала, которая осуществляется в рамках заключенных с клиентами договоров. «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» реализует комплексную программу мероприятий, направленную на сокращение сроков и упрощение процедуры технологического присоединения к электрическим сетям. Действует доступный Интернет-ресурс электросетевых услуг ПАО «Россети» портал-тп.рф, с помощью которого клиенты могут производить расчет необходимой мощности подключаемых устройств, найти точку подключения, рассчитать стоимость услуг, подать показания приборов учета и много другое. Для получения консультаций и ответов на возникающие вопросы потребители также могут обратиться в Контакт-центр «Россети Центр и Приволжье» по телефону 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).