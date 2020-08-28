Подстанция (ПС) 110/10 кВ «Северо-Западная» через территориальные сетевые организации обеспечивает электроэнергией около 23 тыс. жителей Ленинского района Саратова, две школы, 14 детских садов, две больницы, 22 котельных и четыре объекта водоснабжения. К линиям электропередачи, отходящим от центра питания, подключено 100 трансформаторных подстанций 10 кВ. Непосредственно к подстанции присоединены «Саратовгорэлектротранс», предприятия электронной промышленности, крупный торговый центр.

План ремонтных работ, который реализуют специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские сети», предусматривает капитальный и текущий ремонт около 100 единиц электросетевого оборудования. Кроме этого, запланированы ремонт маслоприемников силовых трансформаторов, замена плит перекрытия кабельных каналов, светильников на главном щите управления, открытого и закрытого распределительных устройств, обновление и окраска ворот и ограждения подстанции и контуров заземления. Работы завершатся в сентябре. Затраты на ремонт подстанции составят более 2,6 млн рублей.

Обновление центра питания ведется в рамках годового плана технического обслуживания и ремонтов «Россети Волга».

Ремонт подстанции 110/10 кВ «Северо-Западная» позволит повысить устойчивость работы электросетевого объекта и надежность электроснабжения потребителей, безопасность работы обслуживающего персонала, продлит срок эксплуатации оборудования.

Масштабная подготовка к осенне-зимнему периоду ведется и в других филиалах «Россети Волга»: «Самарских сетях» и «Ульяновских сетях», «Оренбургэнерго», «Пензаэнерго», «Мордовэнерго» и «Чувашэнерго».