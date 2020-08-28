В Волгодонске (Ростовская обл.) состоялась торжественная церемония закладки первого камня на месте будущего современного Дворца единоборств. В ней приняли участие Генеральный директор Концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров и министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян.

«Ровно через год сбудется мечта тысяч мальчишек и девчонок города Волгодонска и Ростовской области, которые получат прекрасный спорткомплекс – дом для любителей спорта и единоборств. Мы постарались сделать так, чтобы этот центр стал местом притяжения не только для детей, но и для взрослых спортсменов. Я уверен, что он станет центром развития спорта в Ростовской области, где будут проходить соревнования, в том числе, международного уровня», - сказал на церемонии закладки первого камня Андрей Петров.

Возведение дворца единоборств атомщики финансируют в равных долях с правительством Ростовской области. Стоимость проекта - более 200 млн рублей. Договор о благотворительной поддержке этого строительства Концерном «Росэнергоатом» подписали в феврале текущего года директор Ростовской АЭС Андрей Сальников и глава администрации Волгодонска Виктор Мельников.

Полезная площадь будущего спортивного сооружения составит 3,5 тысячи кв. метров. Это позволит одновременно проводить занятия для более 600-сот человек.

«Сегодня Волгодонск занимает ведущие позиции по развитию физической культуры и спорта в Ростовской области. Достаточно сказать, что в самом массовом соревновании – «Спартакиаде Дона», которая проходит с 2014 года, команда Волгодонска три раза была первой и дважды второй. Волгодонские спортсмены завоевали 8 олимпийских медалей, а также 24 медали чемпионатов Мира, из которых 17 - «золотых» и 17 медалей чемпионатов Европы, из которых 14 – «золотых». То есть спорт для Волгодонска – безусловный приоритет, - подчеркнул Самвел Аракелян.

Завершение строительства дворца единоборств запланировано на август 2021 года. И, как заверил Андрей Петров, ни что не должно этому помешать.