Техприсоединение к сетям "Пензаэнерго": особое внимание медикам

Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» обеспечили технологическое присоединение к сетям фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в селе Лапшово Камешкирского района. Для этого было выполнено строительство участка воздушной линии ВЛ-0,4 кВ длиной 85 метров, установка прибора учета. Мощность вновь присоединенного объекта составила 13,9 кВт. Благодаря ответственному отношению и эффективной координации действий энергетиков работы по подключению ФАП удалось выполнить в самые сжатые сроки.

Новый ФАП уже начал принимать первых пациентов. Необходимую медицинскую помощь здесь смогут получить почти 900 жителей сел Лапшово, Алексеевка, Дмитриевка Пензенской области. Технологическое присоединение фельдшерско-акушерского пункта позволило сделать жизнь сельских жителей комфортнее, а медицинскую помощь – доступнее.

Энергетики филиала «Пензаэнерго» участвуют в реализации программ по улучшению качества и обеспечению доступности медпомощи для населения региона на протяжении многих лет. Ранее к электрическим сетям филиала были присоединены четыре фельдшерско-акушерских пункта в Лунинском, Мокшанском, Неверкинском, Тамалинском районах Пензенской области.

Технологическое присоединение – один из основных видов деятельности «Россети Волга». На официальном сайте www.rossetivolga.ru доступна дистанционная форма подачи заявки на подключение к сетям компании. Также заявку можно направить через портал электросетевых услуг ПАО «Россети» (https://портал-тп.рф) или с помощью нового мобильного приложения «Россети – личный кабинет», доступного пользователям устройств на Android и iOS.