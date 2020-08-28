В Тюмени построят жилые дома за 2,24 млрд рублей

Сбербанк профинансирует на 2,24 млрд рублей строительство жилых домов в Тюмени. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта компании Брусника.

В пресс-службе отметили, что 1,05 млрд рублей будет направлено на возведение домов в микрорайоне «Видный» и 1,19 млрд рублей – на строительство жилья в квартале «Речной порт».

Как отметил Александр Щиголь, директор по операционному управлению компании Брусника, Сбербанк за последние пять лет профинансировал строительство 1 млн кв. метров жилых домов компании.