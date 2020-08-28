В Тюмени построят жилые дома за 2,24 млрд рублей

33 страницы важной информации из мира кабельного бизнеса
28 августа 2020, 13:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство
Сбербанк профинансирует на 2,24 млрд рублей строительство жилых домов в Тюмени. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта компании Брусника.
В пресс-службе отметили, что 1,05 млрд рублей будет направлено на возведение домов в микрорайоне «Видный» и 1,19 млрд рублей – на строительство жилья в квартале «Речной порт».
Как отметил Александр Щиголь, директор по операционному управлению компании Брусника, Сбербанк за последние пять лет профинансировал строительство 1 млн кв. метров жилых домов компании.
«Совместно с банком мы реализуем также инновационные пилотные проекты в области цифровизации продаж и процесса строительства. Среди них — проведение бесшовных онлайн-сделок в проектах, реализуемых с использованием механизма эскроу-счетов. В активной стадии реализации находится проект по обеспечению доступа стройэкспертов банка к BIM-модели здания и информации о ходе строительства. Благодаря этому банк в онлайн режиме может давать экспертизу текущей стадии реализации проекта и эффективности использования денежных средств», - прокомментировал он.
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