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Ядерные отходы лягут в основу "вечного" аккумулятора

Ядерные отходы лягут в основу вечного аккумулятора

28 августа 2020, 12:00
Рубрика: Наука
Метки: АККУМУЛЯТОРЫ, ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ, ТЕХНОЛОГИИ
Отрасль: Атомная промышленность 

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NDB

NDB

NDB

NDB

Опасные отходы предложено превращать в источники энергии, способные работать без подзарядки до 28 000 лет.

Калифорнийский стартап NDB предложил использовать ядерные отходы в качестве источника энергии, которые можно использовать в различных устройствах, включая электромобили. Новые батареи будут иметь более высокую плотность энергии, чем существующие литий-ионные аккумуляторы, а также достаточную надёжность для широкого применения.

Аккумулятор будет построен вокруг небольшого элемента графитовых деталей ядерного реактора, которые поглотили излучение топливных стержней и сами стали радиоактивными. Этот графит богат радиоизотопом углерод-14, который используют для лабораторного производства крошечных элементов, выступающих в роли источника энергии.

Радиоактивный углерод-14 полностью покрыт слоем дешёвого, нерадиоактивного, созданного в лаборатории углерода-12, который обеспечивает батарейке необходимую физическую прочность и защиту от радиации. Для создания аккумулятора вместе объединяются несколько «слоёв» наноматериала на основе изотопов углерода, которые дополнены крошечной интегральной схемой и небольшим суперконденсатором для сбора, хранения и мгновенного распределения заряда.

В NDB заявляют, что по такой схеме реально создать батарею любого формата, а уровень излучения от аккумулятора с ядерными отходами окажется меньше, чем естественный радиоактивный фон человеческого организма. В зависимости от мощности источника энергии и его размеров, срок службы авторы разработки оценивают от 10 до 28 000 лет, причём аккумуляторы можно будет переставлять с устройства на устройства по мере их износа или выхода из строя. Кроме того, разработка NDB позволит частично решить проблему с ядерными отходами, которые опасны, трудны и дороги в хранении, а также имеют очень длительный период полураспада.

Как сообщает New Atlas, в настоящее время компания ищет инвесторов, которые помогли бы организовать массовое производство инновационных аккумуляторов. Сроки появления первых товарных батарей на основе ядерных отходов пока не названы.

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Компания: popmech.ru

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