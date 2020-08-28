С 2017 года ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») проводит поэтапную реконструкцию узловой подстанции 110 кВ «ЮПП» в г. Стерлитамаке. Из-за своего расположения в 4-й зоне химического загрязнения железобетонные конструкции, находящиеся на территории открытого распредустройства (ОРУ), в большей степени подвержены химической коррозии, чем другие энергообъекты компании в экологически благополучных районах.

2 августа 2020 года ООО «Башкирэнерго» приступило к третьему этапу реконструкции подстанции и 12 августа завершило его. Были заменены 7 стоек порталов, более 250 изоляторов шин 110 кВ, а также провода, шины и ошиновки 110 кВ. Впервые работы были проведены хозспособом - силами Ишимбайских электрических сетей ООО «Башкирэнерго», в частности, были задействованы персонал и спецтехника отдела подстанций ПО «ИЭС», Петровского, Аургазинского и Стерлибашевского районов электросетей. Это позволило оптимизировать затраты компании.

Первые и второй этапы реконструкции ПС 110 кВ «ЮПП» энергетики осуществили, соответственно, в 2017 и 2018 годах. Тогда была проведена замена порталов, ошиновки и изоляции на первой и второй секции шин 110 кВ в 7 ячейках. Также была проведена замена последнего масляного бакового выключателя 110 кВ на баковый элегазовый аналог с пружинным приводом – ВЭБ-110 кВ. Помимо этого, была проведена работа по замене устаревших электромеханических панелей релейной защиты и автоматики на современные микропроцессорные.

Инвестиции ООО «Башкирэнерго» в реконструкцию подстанции составили на первом этапе 3,1 млн. рублей, на втором – почти 11 млн. рублей (все с НДС). Плановая стоимость работ в рамках третьего этапа составила 5,8 млн. рублей (с НДС). Таким образом, с 2017 по 2020 годы компания вложила в обновление энергообъекта 19,9 млн. рублей.

По высоковольтным линиям электропередачи ПС «ЮПП» работает с связке с восемью подстанциями 110 кВ. Подстанция запитана от Стерлитамакской и Ново-Стерлитамакской теплоэлектростанций и имеет важное значение для надежного электроснабжения промышленного кластера трех городов – Стерлитамака, Салавата и Ишимбая, а также Гафурийского района Башкирии, выполняя функцию регионального центра по перераспределению энергопотоков.