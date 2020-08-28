Специалисты Тихорецкого филиала «Россети Кубань» приступили к капитальному ремонту подстанции 35 кВ «Белая Глина» в одноименном населенном пункте Краснодарского края. Энергообъект обеспечивает электричеством 9,5 тысяч жителей административного центра Белоглинского района и около 100 социальных объектов, в числе которых котельные, больница, образовательные учреждения и агропромышленные предприятия.

В ходе работ на подстанции энергетики отремонтируют силовой трансформатор, выключатели, разъединители, заменят разрядники на современные ограничители перенапряжений. Всего более 30 единиц подстанционного энергооборудования.

Также специалисты проведут профилактическое восстановление устройств релейной защиты и автоматики с заменой изношенных узлов и деталей. С помощью современной передвижной лаборатории диагностируют и испытают оборудование подстанции до и после ремонта.

Всего в 2020 году на территории Белоглинского района в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду энергетики отремонтируют 200 км линий электропередачи, 9 высоковольтных подстанций и 38 трансформаторных подстанций. Заменят 209 опор, 702 изолятора и 36,5 км провода.

Во избежание технологических нарушений в электросетевом комплексе во время погодной стихии расчистят от древесно-кустарниковой растительности 6 га вдоль линий электропередачи и еще 100 км расчистят вручную.

− Для того, чтобы оборудование работало исправно и у потребителей было надежное и бесперебойное энергоснабжение, необходимо своевременно проводить капитальный и текущий ремонт подстанций и электролиний, обрезку деревьев вблизи энергообъектов. Все эти работы проводятся исключительно на отключенном оборудовании, − рассказывает начальник Белоглинского РЭС Тихорецких электросетей Юрий Стецко. − Мы стараемся сформировать график и схему ремонтов таким образом, чтобы максимально сократить неудобства потребителей. Однако без плановых отключений не обойтись. Мы оповещаем юридические лица персонально, а бытовых потребителей через администрации сельских поселений, там для оповещения привлекаются квартальные, службы ЕДДС и МЧС. Также мы используем возможности сайта администрации Белоглинского района, районной газеты и социальных сетей.

Жители Белоглинского района могут сообщать информацию об обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или поврежденных дверей трансформаторных подстанций, фактах несанкционированного подключения и других нарушениях в схеме электроснабжения дежурному диспетчеру Белоглинского РЭС по телефонам 8(861-54) 72-6-72, 7-21-89, а также по номеру «горячей линии» ПАО «Россети Кубань» 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).