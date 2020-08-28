«Россети Северный Кавказ» в зоне деятельности «Севкавказэнерго» за 7 месяцев этого года обеспечили электроснабжение 864 новых объектов на общую мощность 16 МВт. Значительная часть из них – социально значимые структуры.

К этой категории относятся детские сады, школы, новые корпуса больниц, фельдшерско-акушерские пункты, при строительстве которых предъявляются повышенные требования безопасности и надежности инженерных систем.

В числе новых потребителей также - объекты малого и среднего бизнеса, АПК, крупные жилые комплексы и объекты инфраструктуры.

Для подключения новых объектов к электросетям компании энергетиками филиала «Севкавказэнерго» осуществляются специальные мероприятия, в том числе строительство новых линий электропередачи (ЛЭП) и установка дополнительных трансформаторных подстанций. В процессе работ специалисты используют самые современные материалы и технологии – это делает энергоснабжение более качественным и стабильным.

«Россети Северный Кавказ» в рамках повышения уровня клиентоориентированной политики ведут системную работу по обеспечению доступности энергетической инфраструктуры республики, упрощению услуг по технологическому присоединению новых объектов. Энергетики обращают внимание на то, что для подключения к электросетям можно воспользоваться услугами единого портала группы компаний «Россети» - https://портал-тп.рф. Одним из основных назначений ресурса является возможность получения в электронном виде услуг по технологическому присоединению.